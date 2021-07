Pomereno izricanje presude Srebriću za ubistvo Kristine na pumpi: Osuđivan za još 2 dela

Srebrić se nalazi u pritvoru od hapšenja u avgustu 2017. godine, mada od početka negira krivično delo.

Presuda koja je danas trebalo da bude izrečena Milošu Srebriću u 10.30 sati od strane Višeg suda u Beogradu zbog optužbi da je 25. maja 2017. godine prilikom pljačke benzinske pumpe "NIS Petrola" u Velikom Mokrom Lugu ubio radnicu Kristinu Kaplanović (20), pomerena je za 14.30 sati.

Sud morao da otvori dopunu dokaznog postupka jer su izneti podaci da je Srebrić osuđivan za još dva krivična dela.

Jedno se tiče toga da mu je pronađen kokain.

- U međuvremenu je pribavljen novi izvod iz kaznene evidencije. Utvrdili smo da je 12. aprila 2017. godine u blizini kuće gde živite, na adresi Radovana Simića Cige, kod Vas u donjem vešu pronađeno 1,56 grama kokaina. Izjasnili ste se da niste imali novac da koristite narkotike, osim kada ste odlazili kod Rokvića - istakla je sudija Marina Anđelković.

Srebrić rekao da na to nema šta da kaže, a sudija je predočila da je kaznom Višeg suda u Beogradu od 20. maja 2008. godine Srebrić osuđivan zbog razbojništva.

- U novoj kaznenoj evidenciji piše da ste osuđeni na četiri meseca, ali se ispostavlja da su u pitanju godine - pitala je sudija.

Srebrić je potvrdio da se radi o kazni od četiri godine, a ne četiri meseca zatvora.

On se nije izjašnjavao o prethodnim kaznama, te je odlučeno da se dopunom dokaznog postupka izvrši uvid u sve presude.

Dopuna dokaznog postupka je odmah izvršena, a sve strane su se izjasnile da nemaju ništa da dodaju u smislu izmena završnih reči.

Samo je branilac, advokat Jugoslav Tintor na svoju završnu reč dodao, i tada istakao, da je "Srebrićev profil idealan za počinioca krivičnog dela na pumpi u Velikom Mokrom Lugu, ali da to ne znači da ga je on počinio, a da je sve to kreirala policija".

- Nije sporno da je optuženi povremeno koristio opojne droge o čemu se i sam izjašnjavao. Činjenica je da je to pronađeno na adresi gde stanuje, a što je dovođeno u pitanje na suđenju. S obzirom na to da se delo desilo pre ovog na pumpi, trebalo je da se vodi jedinstveni postupak, a policija je njemu plasirala posebne krivične prijave i time ga oštetila za pravo na jedinstveni postupak - dodao je.

Vladan Jeftić, drugi Srebrićev advokat, istakao je da je "policija kreirala profil Srebrića koji se po njima savršeno uklapa".

Srebrić se nalazi u pritvoru od hapšenja u avgustu 2017. godine, mada od početka negira krivično delo.

Drugooptuženi u ovom slučaju je Stefan Rokvić, koji se tereti za neprijavljivanje pomenutog ubistva.

U pucnjavi na pumpi ranjen je i Darko Stankov, koji je rekao da se nalazio pored Kristine kada ju je Srebrić ubio. On je svedočio da je Srebrića kao ubicu prepoznao na osnovu zalizaka, obrva i očiju.

Srebrić se tereti za teško ubistvo za koje je zaprećena kazna od 10 do 40 godina zatvora.

On je uhapšen nakon višemesečne potrage, pod sumnjom da je prilikom pljačke pumpe pucao Kaplanovićevoj u glavu, koja je od zadobijenih povreda preminula četiri dana kasnije.

Prvostepena presuda nakon više od 4 godine od ubistva.

Kristina Kaplanović došla je iz Vilova, kod Nove Varoši u Beograd da studira, a posao na pumpi je našla da bi mogla da plaća školovanje. Bila je kod tetke, i spremala prijemni za fakultet.

Kobne večeri, u četvrtak 25. maja 2017. godine sa dvojicom kolega radila je na pumpi. Kako se sumnja, ubica u jednom trenutku izašao je iz šumarka koji se nalazi iza pumpe i uperio pištolj u devojku i u njene kolege koji su bili na pauzi i stajali su ispred stanice.

Preteći pištoljem, naredio im je da uđu unutra i predaju mu novac. Radnici su ga poslušali, ali je razbojnik počeo da udara radnike rukom u rame i da vitla pištoljem koji je iznenada opalio. Metak je završio u glavi nesrećne devojke. Pljačkaš je pobegao bez plena, dok se u kasi nalazilo svega 10.000 dinara.

Kristina je u teško stanju odmah prebačena u Urgentni centar, ali je nakon četvorodnevne borbe lekara preminula.