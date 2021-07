PRETIO DA ĆE MU ISKOPATI OČI ZBOG DEVOJKE: Ovo je pozadina krvavog obračuna na svadbi u Banjaluci

Jedan od napadača na Sinišu, koji je pretrpeo teške povrede na svadbi u Banjaluci, mu je pretio da će mu izvadati oba oka, i to zbog toga što je pogledao njegovu devojku koja je prošla pored njihovog stola.

Ovo je za medije otkrio Milan B., Sinišin brat. Kako smo ranije objavili, napad se desio u subotu u svadbenom salonu, a zbog ovog incidenta prvo je u nedelju uhapšen D. G., a zatim su u ponedeljak privedeni A. M. (27) i A. M. (24), kao i S. A. (27) iz Banjaluke.

"Moj brat je još u Univerzitetsko-kliničkom centru Banjaluci i stanje je neizvesno. Lekari pokušavaju na sve načine da mu spasu oko, bar fizički, jer će vid biti teško spasiti. Osim toga, on ima i drugih teških povreda. Ima izliv krvi u mozak, nepovezano priča i u teškom je stanju", ispričao je Milan B.

On je takođe naveo da je njegov brat u subotu otišao na svadbu pošto mu se ženio prijatelj s kojim zajedno radi u vojsci i da on na tom venčanju nije bio kum.

"Bio je za stolom s drugim prijateljima i nisu pravili nikakve probleme. Tokom večeri neka devojka je prošla kraj njihovog stola i navodno je tada moj brat pogledao za njom, što je zasmetalo jednom od mladića koji su sedeli pored njega", naglasio je Milan B.

Kaže da se jedan od tih momaka zatim njegovom bratu drsko obratio i upitao ga zašto gleda za tom devojkom.

"Rekao mu je: 'Šta gledaš za devojkom, kao da nikada nisi vidio žensko?' Moj brat mu je na to odgovorio da nije uradio ništa loše, već samo da je pogledao za njom. Jedan od njih mu je tada rekao: 'Izvadiću ti oba oka, zato što je gledaš! Zaklaću te!'", kaže Milan i objasnio da su mu to ispričali gosti koji su bili na svadbi.

Dodaje da je nakon toga stolu prišao stari svat, koji je pokušao da smiri momke, da ne prave probleme.

"Međutim, oni ne da se nisu smirili, nego su napali i tog čoveka i opalili mu nekoliko šamara. Stari svat je zatim otišao do mladoženje da mu kaže da ti momci prave probleme, ali su oni tada uzeli escajg sa stola i napali mog brata", tvrdi Milan.

Prema njegovim rečima, oni su tada bez ikakvog razloga krenuli da tuku njegovog brata čim god su stigli.

"Jedan od njih mu je zabio nož u oko! Tukli su ga po glavi i celom telu. Siniša ima i povrede glave, izliv krvi u mozak i druge teške povrede po celom telu i ko zna koliko će još ostati u bolnici", pojašnjava Milan i ističe da njegov brat nikada ranije nije video te mladiće niti je bio u sukobu s njima.

Dodaje da je posebno ostao razočaran kada je čuo da su ti napadači pušteni na slobodu i da slobodno šetaju gradom.

"To su opasni ljudi, koji su do sada više puta hapšeni zbog raznih tuča. Bez razloga su napadali ljude i nanosili im povrede i sada su opet slobodni. Ni iz policije, ni iz Tužilaštva nam ništa ne govore", ispričao je Milan B.

Kaže da je čuo kako su napadači na njegovog brata to veče bili drogirani i da su oni bili gosti s mladine strane. Prema nezvaničnim informacijama, većina uhapšenih za ovaj napad je poznata policiji od ranije, a najčešće zbog nasilničkog ponašanja.

Jedan od njih učestvovao je sukobu kada je brutalno pretučen vlasnik jednog ugostiteljskog objekta, a tada su napadači osuđeni na novčane kazne. Takođe, hapšeni su i zbog drugih krivčnih dela.

Droga u sistemu

U Policijskoj upravi Banjaluka rekli su da im je 24. jula oko 21 sat prijavljeno da su u banjalučkom naselju Motike, u prostorijama svadbenog salona, jednoj osobi nanesene povrede nožem.

"Policijski službenici su 26. jula uhapsili A.M, A.M. i S.A. iz Banjaluke zbog postojanja osnova sumnje da se mogu dovesti u vezu s navedenim događajem. Tom prilikom S.A. je podvrgnut ispitivanju na prisustvo opojne droge u organizmu, kojom prilikom je utvrđeno prisustvo opojnih droga kokain i amfetamin, dok je A.M. odbilo da se podvrgne ispitivanju", rekli su u policiji.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji se izjasnio da se radi o krivičnom delu teška telesna povreda.