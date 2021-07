SEČEŠ LJUDE NA KOMADE A ONDA TI DOVEDU KUMA I KAŽU - REŠI GA: Horor ispovest Veljinih koljača, delove tela bacali u reku

Tužilaštvo za organizovani kriminal je predložilo doživotnu robiju za Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja i Marka Miljkovića. Optužnicom su obuhvaćeni Belivuk, Miljković i još 29 članova kriminalne grupe.

Šest meseci otkako su uhapšeni Belivuk i Miljković, situacija je mnogo drugačija. Na početku su i Velja Nevolja i Miljković bili sigurni da protiv njih neće biti dokaza ni za jedno ubistvo. Verovali su u svoj model ubistava - nema tela, znači nema ni dela. Prvo su bili veoma opušteni, međutim to sve je veoma kratko trajalo.

Jezivi detalji optužnice otkriveni su javnosti od strane Tužilaštva za organizovani kriminal, a desilo se ono i čega se Veljko Belivuk najviše bojao - neki od njegovih saradnika su počeli da "pevaju" u zamenu za manju kaznu ili status svedoka-saradnika.

Nakon iskaza "nasmejanog kasapina" Srđana Lalića, svedočio je i Bojan Hrvatin, koji se takođe sumnjiči za učešće u namamljivanju, mučenju i masakriranju žrtava Veljine bande.

"Posle svakog ubistva u kući u Ritopeku mašina za mlevenje, kao i bunker, detaljno su prani sonom kiselinom i varikinom. Tela smo se rešavali tako što prvo odsečemo glavu, potom noge i ruke, a onda izvadimo pluća i ostale organe. Skida se skalp sa glave, od krupnijih kostiju se odvaja meso, kosti se lome, kao i lobanja, a sve to se stavlja u korito, pa u mašinu za mlevenje. Sve samleveno ide u plastični džak, a zatim u platneni. Odnese se do Dunava. Uđe se u vodu do pojasa sa skalpelom i džak po džak se iseče, a sadržaj prospe u vodu" - priznao je i detaljno opsiao poslednji uhapšeni pripadnik klana Bojan Hrvatin, koji je rešio da progovori i postane svedok-saradnik.

Iskaz koji je dao odmah posle hapšenja ušao je u optužnicu protiv kriminalne grupe. Hrvatin je priznao učešće u likvidaciji Gorana Veličkovića Goksija, Zdravka Radojevića, Milana Ljepoje i Lazara Vukićevića.

"Mi smo izvršavali zadatke koje su planirali i izdavali Veljko Belivuk i Marko Miljković", potvrdio je on saznanja Tužilaštva.

On je otkrio i kako je izgledala eliminacija Milana Ljepoje, za koga je banda sumnjala da je organizovao pokušaj ubistva Radoja Zvicera, koji je navodno vođa kavačkog klana.

"Otišao sam i kupio kombinezone i nekoliko jakni za Ritopek. Kada sam tamo stigao, Ljepoja je već bio u bunkeru, vezan lisicama, s rukama iza leđa i vidnim povredama po licu i telu. Bunker je već bio obložen najlonima, po podu i po zidovima. Prvo smo ga davili kesom, posle smo uzeli žicu, obmotali je oko vrata (Ljepoje), i zatezali jedan na jednu, a drugi na drugu stranu. Davili smo ga Veljko Belivuk i ja. U jednom trenutku pustili smo žicu i Veljko je prišao i nožem presekao vrat Ljepoji - detaljan je bio Hrvatin.

Prethodno su, kako je precizirao, žrtvi podigli glavu iznad korita da se krv ne bi razlivala okolo.

"Nakon toga Belivuk, Marko Budimir i ja smo, isto kao posle ubistva Zdravka Radojevića, prvo odstranili glavu, noge, ruke, organe, skinuli skalp, a posle sve isitnili na komade, kosti i lobanju, a potom sve stavljali u korita. Vlade Draganić i Hel su mleli u mašini meso i kosti, pakovali u džakove i sve to smo bacili u Dunav", priznao je Hrvatin.

Ovaj član kriminalne bande objasnio je i kakve su procedure imali nakon svakog zločina:

"Džakove, najlone, odeću, sekire i noževe, sve što je korišćeno, spaljujemo na pola puta od Dunava do kuće u Ritopeku, i to u rupama da neko ne bi video vatru", objasnio je Hrvatin.

KAKO JE BELIVUK "SKINUO GLAVU" ZDRAVKU RADOJEVIĆU

Pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka su Zdravka Radojevića, kako se sumnja, namamili, a potom i ubili u novembru 2020, jer su sumnjali da je na vezi s pripadnicima suprotstavljenog škaljarskog klana.

"Prvo je nekoliko udaraca dobio na spratu kuće, a onda smo ga spustili u bunker. Skinuli smo ga i stavili na pod. Veljko Belivuk je pitao ko će da 'rešava' Zdravka. Miloš je rekao da ne može jer mu je kum i Veljko je onda otišao po sekiru, postavio dasku ispod Zdravkove glave i jednim udarcem po vratu ga ubio", priznao je pripadnik grupe i dodao da su prodali njegov auto i tim novcem ih je navodno Belivuk isplatio za zločin.

