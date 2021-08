STRAŠNA ISPOVEST ROBIJAŠA! Optužio cimera da ga je silovao u ćeliji KPZ Sremska Mitrovica!

Osuđenik S. Š., koji služi zatvorsku kaznu u KPZ Sremska Mitrovica, prijavio je da ga je pre nekoliko dana silovao cimer iz ćelije!

Kako mladić u telefonskom razgovoru za Kurir tvrdi, on već dva meseca nije u dobrim odnosima sa svojim cimerom.

- Dva meseca me maltretira, a na kraju me je pre nekoliko dana i silovao. Žalio sam se upravi, posle čega sam poslat na lekarski pregled, koji je pokazao da sam zlostavljan i da imam analne povrede. Međutim, nisu dolazili inspektori niti me je ko ispitao - rekao je mladić za Kurir.

Lekarska komisija

S. Š. objašnjava da je u zatvoru zbog razbojništva.

- Nema razloga da budem napadnut, ali prosto imam dušmane i to se dogodilo. Sve sam ispričao nadležnima kakvu torturu prolazim - tvrdi sagovornik.

U Upravi za izvršenje krivičnih sankcija kažu da je S. Š. cimera prijavio za seksualno uznemiravanje.

- Osuđenik je prijavio da je seksualno uznemiravan od strane cimera u svojoj sobi. Uprava zavoda je u skladu sa zakonom odmah reagovala, premestila ih u druge sobe. Osuđenik koji tvrdi da je žrtva je odveden na lekarski pregled. na kom nisu ustanovljene nikakve telesne povrede - kažu za Kurir iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS).

Problematičan

Izvor Kurira upućen u dešavanja u zatvoru navodi da S. Š. izuzetno često prijavljuje cimere za različita dela, kao i da je poznat kao problematičan zatvorenik.

- Reč je o mladiću koji je pola života proveo u kaznionicama, a zatvorski staž počeo je još kao maloletnik. Protiv njega su čak pokretani i disciplinski postupci, a stručnjaci koji su radili s njim se slažu da je sklon manipulaciji, te da ima ustaljen obrazac ponašanja - priča izvor:

- Naime, kad god se posvađa s cimerom, on ga prijavi za maltretiranje ili krađu, a posle toga ih razdvoje i S. Š. ostane sam. On je veoma često bio pod pojačanim nadzorom - ističe izvor Kurira.

Kako sagovornik navodi, muškarac koga je S. Š. optužio za seksualno nasilje mnogo je sitniji od njega. - Mladić koji prijavljuje nasilje je grmalj, dok je optuženi sitan i deluje gotovo neverovatno da bi mogao da ga muči - naveo je izvor.