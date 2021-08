40 SEKUNDI UŽASA - BOLESNI FETIŠ VELJE NEVOLJE! Fotografije zločina svedoče o tome zašto je Belivuk pravio bizarne 'figure' od delova tela žrtava

Svakodnevno javnosti postaju dostupni ključni dokazi protiv Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, i drugih optuženih da su činili njegov kriminalni klan koji se tereti za niz najtežih zločina izvršenih na izuzetno svirep i bezobziran način.

Radi se o video materijalu u trajanju od 40 sekundi na kojem se vide dželati: Velja Nevolja i njegov "vojnik" Srđan Lalić, ali i dve žrtve: Goran Veličković Goksi i, najverovatnije, Lazar Vukićević. Obojica su namamljeni u kuću strave u Ritopeku, gde su ubijeni na najgnusniji način, a ubice su čin njihovog sakaćenja ovekovečili i delili drugim članovima ekipe preko mobilnih telefona sa aplikacijom "Skaj".

Materijal je ekstremno brutalnog i uznemirujućeg sadržaja i redakcija "Blica" je odlučila da ga ne objavljuje. S druge strane, u narednim redovama analiziraćemo šta se na materijalu vidi i - što je najvažnije - zbog čega se vidi. Uz napomenu da nećemo ulaziti u detaljne opise najkrvavijih detalja ponižavanja, mučenja i zverskih ubistava žrtava. Ovo što ćete čitati je uopštena verzija.

Neki delovi ovog materijala već su viđeni u javnosti i dostupni su na internetu. O njima se vodila velika debata da li ih je uopšte trebalo objavljivati ili ne, ali se (ni)malo pričalo o:

1) važnosti tog dokaza,

2) zašto je Veljin klan ubijao na tako krvav način,

3) zašto su uživali u ponižavanju žrtava,

4) zašto su uopšte sve to snimali, ako su već ogromnu količinu vremena trošili na čišćenje mesta zločina od krvi i DNK tragova žrtava.

1) Zašto je ovo ključan dokaz

U ovom video materijalu jasno se vide lica Veljka Belivuka i Srđana Lalića, i to je slika koju ste verovatno već videli. Belivuk se opušteno smeje, dok Lalić izgleda naprosto presrećno dok obojica kleče nad telom Goksija Veličkovića. "Blic" ovde ponovo objavljuje tu fotografiju, prekadriranu da se ne bi videlo telo žrtve.

Sivkasto-plavkasta pozadina na slici je zapravo najlonska folija kojom je kuća u Ritopeku bila "tapetirana" kako bi se kasnije uklonili tragovi krvi i DNK. Sudeći prema broju povreda i podliva vidljivih na telu žrtve, ali i fizičkog izgleda Belivuka i Lalića na snimku, jasno je da su mučenju prilazili sa posebnim entuzijazmom i energijom i da je tortura trajala više sati.

Veruje se da je upečatljivost i neoborivost ovog dokaza ono što je Belivuka nateralo da se pred tužilaštvom brani "političkom" odbranom, to jest tvrdnjama o vezama sa vrhom vlasti i SNS i navodnim uslugama koje su od njih tražene i izvršavane. Jer, posle ovog snimka "crno na belo" nemoguće je zamisliti smislenu odbranu koja bi se zasnivala na potpunom negiranju krivičnog dela.

2) Zašto je Veljin klan ubijao na tako krvav način

Ono što je za obične ljude čin svirepog bezumlja, u svetu Velje Nevolje i članova njegovog klana ipak ima neku perverznu, jezivu logiku.

Posle ubistva Aleksandra Stankovića zvanog Sale Mutavi, njegovu ekipu u "ostavinskoj raspravi" preuzima Belivuk, i to ne zato što je najbolji menadžer, već upravo zato što je najbrutalniji, najsvirepiji i najkrvoločniji - i ne libi se da to pokaže.

- Pošto su za tu ekipu klasične sačekuše takoreći "prevaziđene", stvar prošlosti, Belivuk je beskrupuloznim egzekucijama stvorio novi metod širenja moći i kontrole u kriminalnim krugovima. Puko ubistvo više nije bilo dovoljno. Jezivo krvava egzekucija je morala da bude poruka ne samo onima koji mu stanu na put, već i članovima njegove ekipe. "Vidi šta može i tebi da se dogodi" - kaže sagovornik "Blica" upoznat sa slučajem.

To se vidi i na ovom video-zapisu koji je došao u posed "Blica". Bezbroj je povreda na telima žrtava je bezbroj i korišćen je širok spektar hladnog oružja. Na snimku dominiraju dve boje - plavkasta nijansa najlona i tamnocrvena boja krvi. Ništa od toga nije rađeno iz pukog hira.

3) Zašto su uživali u ponižavanju žrtava

Najpotresniji deo snimka je onaj na kojem se vidi da su Velja Nevolja i njegova ekipa imali svojevrstan fetiš da odsečene delove tela žrtava "aranžiraju" i slažu na najbizarnije načine. Tako dobijene groteskne "figure" su snimali i fotografisali sa posebnim zadovoljstvom.

- Ovakve grozote čine oko 50 odsto snimljenog materijala i očigledno je da su na to polagali mnogo pažnje. Verujemo da su to radili kako bi demonstrirali svoju moć i snagu pred konkurentskim klanovima. U svetu te vrste kriminalaca brutalno poniženje se shvata kao možda i gora sudbina od smrti - kaže izvor "Blica".

Na telu jedne od žrtava su nožem urezali reči "Korać pi*ka". Tu sliku su delili preko aplikacije "Skaj", a radilo se o poruci Filipu Koraću, desnoj ruci Luke Bojovića i navodnom pripadniku konkurentskog klana.

4) Zašto su uopšte sve to snimali?

Zato što nisu ubijali samo zbog svojih interesa i svog zadovoljstva, već i da bi poslali poruku.

- Ne bi ni postajala potreba da ubistva budu toliko svirepa da nema mogućnosti da se sva ta zverstva i poniženja snime i "šeruju" kao "propagandni materijal" i vojnicima i konkurentima. Pritom su se preigrali misleći da su zaštićeni kriptovanom aplikacijom "Skaj" preko koje su međusobno komunicirali - kaže izvor "Blica".

Paradoksalno, uradili su sve da bi uklonili dokaze, a opet, snimanjem su dokaze sami pravili.

Ko su žrtve na snimku

Na većem delu snimka vidi se Goran Veličković Goksi, koji je namamljen u kuću smrti u Ritopeku 3. avgusta prošle godine. Prilikom njegove otmice klan se koristio oprobanom metodom: pozvali su ga na sastanak preko njegovog bliskog prijatelja Vuka Vučinića.

Goksija Veličkovića je supruga kobnog dana dovezla do parkinga u Višegradskoj ulici, gde ga je po dogovoru čekao Vučinić. On ga je odatle "smartom", u kojem su ga nadzorne kamere poslednji put snimile živog, a koji je zaplenjen u noći hapšenja Belivukovog klana, odvezao do kuće smrti u Ritopeku.

- I to je rekao da ga je "dobro pogodio", pa nije morao dva puta da udara - kazao je pripadnik klana.

On je dodao da je Miljković komentarisao kako se ubijeni Veličković "dobro držao" i kako je bio najhrabriji od svih ubijenih dok su ga stavljali na muke.

Nakon svirepog ubistva su se iživljavali nad njegovim telom, koje su na kraju samleli u mašini za mlevenje mesa, kao što je to bio slučaj i sa drugim žrtvama. Kako bi se rešili dokaza, ostatke u džakovima su odneli do Dunava, u blizini kuće u kojoj su ubijali, i prosuli ih u reku.

Kada je Goksi Veličković nestao spekulisalo se da to ima veze sa njegovom navodnom povezanošću sa "škaljarskim" klanom, sa kojim je "kavački", čija je produžena ruka u Srbiji bio klan Belivuk-Miljković, u višegodišnjem sukobu. Kao o drugom razlogu spekulisalo se o sukobu koji je Goksi imao sa Belivukom oko Partizanove tribine.

Naime, Goksi je bio jedan od vođa koje su organizovale pobunu na Partiznovom jugu 2017. godine. Tada je u vreme odigravanja derbija trebalo da se izvede puč kojim bi druga grupa navijača preuzela vođstvo na tribini, a za koji se govorilo da ga je, navodno, finansirao lično Korać.

Posle tog događaja, Goksijeva grupa je otišla sa juga, kojim je Belivuk neprikosnoveno zagospodario.

Namamili ga "vezanim veprom"

Na drugom delu ovog snimka vidi se najverovatnije Lazar Vukićević, koji otet je 16. oktobra 2020. godine, kada su ga sa telefona prethodno otetog "škaljarca" M. R. pozvali na sastanak. Namamili su ga obećanjem da ga u kući čeka "vezani vepar kog će mučiti", odnosno Velja Nevolja.

Lazar Vukićević mučen je brutalnije od svih žrtava

Pozvan je da bez telefona dođe u Ustaničku ulicu, gde ga je jedan od njihovih ljudi čekao i "pikapom" odvezao u kuću smrti. Po dolasku je usledilo višečasovno stravično mučenje, brutalnije od svih drugih. Posle ubistva su telo raskomadali, samleli u mašini, a ostatke bacili u Dunav.

Zloglasni dvojac Belivuk-Miljković je sa Vukićevićem navodno imao sukob oko droge. Pričalo se da je, nakon što su ranije sarađivali, Vukićević nekoliko puta odbio da isporuči drogu Veljinoj ekipi, čime je ušao u sukob sa njima.

Pored poslovnog, Belivuk je s njim imao i lični sukob, koji je verovatno i bio razlog najbrutalnijeg mučenja žrtve. Vukićević je, navodno, po gradu pričao da mu neće "konobar govoriti šta da radi", aludirajući na Belivuka.