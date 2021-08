MALČANSKI BERBERIN PREBAČEN U ZABELU: Silovatelj će u ovom zatvoru izdržavati kaznu! Jovanović na sve načine pokušava da izbegne DOŽIVOTNU ROBIJU

Ninoslav Jovanović (47) iz Malče, poznatiji kao "Malčanski berberin", prebačen je danas iz Kazneno popravnog zavoda u Nišu u zatvor u Zabeli kod Požarevca gde će izdržavati zatvorsku kaznu doživotnog zatvora na koju je pravosnažno osuđen zbog otmice i silovanja dvanaestogodišnje devojčice iz Suvog Dola kod Niša.

Jovanović je od hapšenja 5. januara 2020. godine bio u pritvorskoj jedinici KPZ u Nišu, gde je dočekao pravosnažnost presude Višeg suda u Nišu kojom se osuđen na doživotnu robiju.

Apelacioni sud u Nišu je 5.jula potvrdio presudu Višeg suda u Nišu kojom je Jovanović osuđen na kaznu doživotnog zatvora, što je prva presuda za doživotnu robiju od usvajanja izmena Krivičnog zakonika u maju 2019. godine, a u međuvremenu je presuda poslala i izvršna.

Jovanović na sve načine pokušava da izbegne doživotni zatvor pa je nakon donošenja pravosnažne presude, posegao za vanrednim pravnim lekom - podneo je Vrhovnom kasacionom sudu zahtev za zaštitu zakonitosti kojim traži otklanjanje nepravilnosti u presudi. No, budući da ova žalba ne zadržava izvršenje, odgovor suda sačekaće u Zabeli, na izdržavanju kazne.

Devojčicu presreo na putu kući

Da podsetimo, osuđivani silovatelj Jovanović, devojčicu koja je tada imala 12 godina oteo je 20. decembra 2019. godine u Brzom Brodu presrevši je na putu do škole a potom je, pretnjama da će joj ubiti roditelje, držao u strahu punih 10 dana. "Malčanski berberin" je devojčicu sustigao u mestu Brzi Brod oko 7.25 časova i pozvao je da uđe u "punto" koji je pre toga ukrao. Ona je odbila i rekla da ne sme, a onda joj se predstavio kao Bojan iz Niša, novi električar u njenoj školi.

Pitao je devojčicu da mu pokaže gde se nalazi škola, pa je tako obmanuo da uđe u automobil. Kada je shvatila da ne idu prema školi, rekao joj je da su pošli kraćim putem.

Ubrzo nakon toga saopštio joj je da je oteta jer je njen otac ukrao dijamant od neke babe iz Niške Banje i da će morati da bude sa njim dok ga on ne vrati. Tada joj je prvi put zapretio da će joj ubiti roditelje ako ga ne bude slušala. Kada je devojčicu odveo do prve kolibe u kojoj ju je krio i zlostavljao, ona je pokušala da pobegne. Međutim, kako se navodi u optužnici, Malčanski berberin ju je tada udario u glavu i odsekao joj pramen kose.

Do 29. decembra na različitim lokacijama na teritoriji Niša, Svrljiga i Knjaževca, do kojih su dolazili pešice, zlostavljao je, tukao i pretio devojčici da će joj ubiti roditelje. Ne bi li je uplašio i odvratio od toga da traži pomoć govorio joj je da su ljudi, koje su sretali usput, zli. Više puta joj je šišao kosu, a dok ju je skrivao u Orešcu devojčica je pokušala da se odbrani tako što je ciglom nasrnula na njega, međutim on ju je u tome sprečio.

Veštačenjem je nesumnjivo utvrđeno da je Jovanović bio uračunljiv kada je činio krivična dela, što su pred sudom potvrdili psiholog i psihijatar koji su bili deo tima veštaka.

Reči sudije Višeg suda u Nišu Tamare Savić, predsednice sudskog veća koje je izreklo istorijsku presudu, još uvek odzvanjaju kao opomena.

- Ponovnim puštanjem na slobodu bilo kada, on bi našao novu žrtvu. Doživotni zatvor je jedina kazna koja ga može sprečiti da čini krivična dela - rekla je prilikom obrazlaganja presude u Višem sudu u Nišu, sudija

"Devojčici se vraćaju strašne slike“

Aleksandra K., majka zlostavljane devojčice, rekla je prošle sedmice da je zadovoljna presudom Apelacionog suda i da se nada da će ona doprineti da nikada više nijedno dete ne doživi to što se desilo njenoj ćerki.

Ćerka se oporavila dosta, bolje je u svakom slučaju ali još ima teških trenutaka kada joj se vraćaju te strašne slike. Ne može da se zaboravi to nikada, ali idemo samo napred. Ne dao Bog da se ovo ponovi bilo kom detetu, nadam se da će ovakva kazna doprineti da se nešto ovako više nikada ne desi. Nismo očekivali da ni bude drugačija presuda ali potvrda je bila još značajnija i drago mi je što je tako ispalo. Do kraja života biće iza rešetaka i mirno će moći da spavaju bar neka deca u ovom kraju. Ni za jedno dete ne treba da bude manja kazna za ovakvo zlodelo. Zadovoljni smo odlukom suda. Hvala i našoj advokatici i sudiji koja je donela presudu ali najviše Igoru Juriću zahvaljujući kome je došlo do izmena zakona, rekla je Aleksandra K.