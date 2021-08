Nakon podizanja optužnice protiv članova klana Veljka Belivuka za pet ubistava, pojavila se nezvanična informacija da su počinili još najmanje tri ubistva i to zbog svedočenja Bojana Hrvatine, koji je kao svedok - saradnik tužilaštvu ispričao sve o ubistvima.

Advokat Svetozar Vujačič ističe da je potupuno pouzdana vest da je Hrvatina svedok - saradnik, sa kim je tri dana pre podizanja optužnice napravljen dogovor sa Tužilaštvom.

- On je do detalja opisao ta ubistva. Njih trojica su bili poznati, Kiću sam dobro znao, on je bio navijač Partizana. On je bio u grupi optuženih za ubistvo Francuza Brisa Tatona, koji uopšte nije bio ubijen - priča Vujačić.

Nekadašnji pripadnik KOSA Ljuban Karan povodom navoda da je Dijana Hrkalović "namestila" Koraća, ističe da je u pitanju obračun Škaljarskog i Kavačkog klana u koji je na nesreću bio uključen i deo "odrođenog" Ministarstva unutrašnjih poslova.

- Imamo priču da je deo MUP - a pomagao kavčanima da se likvidira škaljarac. To je problem, na tome se radi, a dobar deo toga je raščišćen. A da bi raščistili klanove, to ne može uraditi srpsko ministarstvo, naša BIA ili istražni organi, bez saradnje sa Crnom Gorom, jer su ti klanovi tamo nastali i tamo su kriminalne aktivnosti prenete u Srbiju.

Savetnik za bezbednost i istrage DBA Stevan Đokić ističe da je Dijana Hrkalović uključena u celu priču preuzimanja tribine, zajedno sa navijačima Partizana, zbog komentara koj se pojavljuju na njenom instagram profilu, dodajući da sumnja u mogućnost da je ona uključena.

- To je nemoguće, ali svakako da će biti problema oko same tribine, mi znamo koliko smo problema imali sa navijačima Partizana ranije - kaže Đokić, te se osvrnuo na priče i navode da će izvesni Đorđe Predić biti naslednik Velje Nevolje.

- On je bio u ekipi kod ubijenog Kiće - kaže Đokić.

Novinar "Kurira" Mladen Radulović dodaje da navijači, osim tribine, preuzimaju i poslove kriminala, dodajući da taj kanal prljavog posla što pre mora da se preseče.

- Oni se pretvaraju u vojsku, jer znamo šta može da se desi, gledajući grupu Velje Nevolje koji su planirali likvidaciju čoveka sa samog vrha države - kaže Radulović.

Kako dodaje, bitno je da finansijska istraga uđe u optužnicu, jer su oni bili sposobni da potkupe pola države.

- Oni su zaradili stotine miliona evra. Nadam se da će do te istrage doći - dodaje Radulović.

