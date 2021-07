JOŠ 15 DANA DO PODIZANJA OPTUŽNICE ILI ĆE BELIVUK BITI PUŠTEN IZ PRITVORA! DNK, SVEDOCI I JEZIVE SLIKE: Ovi dokazi šalju Velju Nevolju na DOŽIVOTNU!?

Najviše 15 dana ostalo je do odluke Tužilaštva o podizanju optužnice protiv Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja i članova njegove grupe, osumnjičenih za monsturozne zločine. U suprotnom, oni bi se našli na slobodi jer 4. avgusta im ističe pritvor od šest meseci koliko po zakonu može da traje bez podizanja optužnog akta.

Istraga protiv Veljka Belivuka i njegovih saučesnika gotovo svakog dana ukazuje na nove detalje i nove saučesnike u sve monstruoznijim zločinima. Već na početku istrage bilo je jasno da se gomilaju dokazi koji ukazuju na to da će takozvani navijači mogli provesti mnogo godina na robiji: prisluškivani razgovori između Velje Nevolje i njegovih saradnika, snimci na kojima se vidi kako vežba pucanje, droga, oružje na stadionu, ali i DNK tragovi i užasne fotografije mučenja i kasapljena iz vikendice strave u Ritopeku.

Istraga

Hapšenje Belivuka i njegovih saradnika otvorilo je Pandorinu kutiju najjezivijih zločina koje Srbija ne pamti. Do istražnih organa gotovo svakodnevno stižu nove informacije i dokazi koji će govoriti u korist tvrdnji policije i tužilaštva, a koju će zastupati na sudu, da je ova grupa počinila više otmica i teških ubistava za koje je zaprećena kazna doživotnog zatvora.

Kuća u kojoj su mučili i ubijali žrtve

Poslednji u nizu dokaza, koji su objavljeni javno na TV Pink, jesu užasne fotografije svirepog mučenja žrtava sa južne tribine Partizana. Na nekoliko fotografija su prikazani Belivuk i Miljković kako poziraju sa oružjem. Tu su bile i fotografije kokaina koje je policija zaplenila od klana Velje Nevolje. Na kraju je prikazano i nekoliko fotografija na kojima oni poziraju uz svoje osakaćene i mučene žrtve.

Odsečene glave i stopala, noževi zabodeni u leđa i krv na sve strane... Ipak, fotografija koja je posebno izazvala jezu je ona na kojoj sa krvavim, ali još živim muškarcem, poziraju Belivuk i njegov vojnik Srđan Lalić.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je rekao da je kasnije žrtva “zaklana”, ali ono što će mnogima ostati urezano u pamćenje s te fotografije je osmeh Belivuka i bukvalno kez Lalića dok se sprema na najstrašnije zločine.

Ove fotografije samo su vrh ledenog jezivog brega dokaza koji su prikupljeni tokom istrage.

DNK

U vikendici u Ritopeku koju je koristio Nevoljin klan do sada su izdvojena tri DNK traga - Lazara Vukićevića, Milana Ljepoje i Zdravka Radojevića, a pronađeno je još mnogo tragova, te policija veruje da će biti pronađeni dokazi da je još muškaraca nestalih prošle godine mučeno i ubijeno u kući strave.

U tajnoj sobi koja je pronađena pre dva meseca, kada je svedok saradnik i pripadnik Belivukovog klana počeo da sarađuje sa policijom, otkriven je veliki broj različitih DNK tragova. Svi oni se sada proveravaju i istražioci veruju da će vrlo brzo otkriti ko je sve držan, mučen i ubijen u Ritopeku. Ovde je pronađena i industrijska mašina za mlevenje mesa za koju se sumnja da je korišćena za mlevenje Nevoljinih žrtava. I u njoj, kako se veruje, ima DNK tragova.

Na zidovima su ostali tragovi krvi žrtava,čija su tela nakon ubistava mleli u mašini za mlevenje mesaFOTO: MUP SRBIJE / RAS SRBIJA

Na zidovima su ostali tragovi krvi žrtava,čija su tela nakon ubistava mleli u mašini za mlevenje mesa

U tajnoj sobi pronađen je i ogroman arsenal Belivukove “vojske” koji jasno ukazuje na to da je grupa planirala izvršenje još zločina i najverovatnije napad na nekoga ko se vozi u blindiranim kolima i ima veliko obezbeđenje.

Video snimci

Jedan od bitnijih dokaza su i snimci sa kamere iz Ritopeka na kom se vidi kako u Belivukovu kuću strave svojim automobilom stiže Nišlija i nekadašnji vođa Pink Pantera Milan Ljepoja, a za njim u dvorište ulazi Belivuk i još nekoliko saradnika. Ne postoji snimak na kom se vidi kako je Ljepoja ikada izašao iz te kuće. Međutim kamere su snimile kako nekoliko dana kasnije pripadnici klans u 18 kesa iznose nešto iz kuće. Sumnja se da su nakon što su ga danima svirepo mučili, Belivukovi ljudi Ljepojino telo isekli na komade, izneli ga iz kuće u crnim kesama za smeće i negde ih bacili.

Velja Nevolja i njegov saradnik ubica fotografisali su se sa krvavom imučenom žrtvom

Telefonski razgovori

Jaki dokazi u ovom slučaju za sada su i snimci telefonskih razgovora Belivuka i njegovih članova grupe u kojima se čuje kako dogovaraju likvidaciju upravo Milana Ljepoje jer se osilio i “planira da im otme Niš”.

- Moram da ti prenesem, da budeš upoznat. Ona s*sa Mance iz Ništa, jel ga viđaš? On je glavni kao Pink Panter, jel ga znaš? Ja kažem: “A, ne viđam ga”. Neću da širim, brate, bez brige, samo što pre da pucam. Dobro. Ja kažem: “Neću da širim bez brige, brate, samo reci šta treba, tu sam”. Dobro, pošto se raspituje za tebe, došao je na genijalnu ideju da će on da bude glavni u Nišu i okuplja neke momke pi***tine. I jedan od tih pi**i mi je preneo da se raspituje za tebe, da vi držite dole Niš, ali da ste sve najgore i da će da vas reši i onda on preuzima grad - čuje se u snimku.

Svedoci

Tokom istrage protiv ove grupe saslušane su brojne osobe koje su na neki način povezane Belivukom i njegovim saradnicima.

Nakon hapšenja čak je nekoliko pripadnika Belivukove kriminalne grupe ponudilo tužilaštvu svoju saradnju u zamenu za manju zatvorsku kaznu. Upravo svedočenja članova svirepe grupe mogu da budu najkorisnija prilikom donošenja presude i izvođenja dokaza.

Ali nisu oni jedini svedoci. Među njima našli su se i mnogobrojni navijači, starlete, ali i bivša državna sekretarka i poznati beogradski ugostitelj. Najviše informacija, kako je do sada javno otkriveno, policiji je dao ugostitelj Aleksandar Kajmaković, poznatiji kao Aca Bosanac, čije klubove na najekskluzivnijim lokacijama u Beogradu je obezbeđivala grupa Velje Nevolje. Kajmaković je na saslušanju naveo da je do saradnje sa Veljom Nevoljom došao preko Slaviše Kokeze, predsednika Fudbalskog saveza Srbije. Takođe, on je naveo da je bio u kontaktu sa Dijanom Hrkalović, tadašnjom državnom sekretarkom MUP koja mu je “rešila problem sa Darkom Elezom”, osuđivanim bosanskim kriminalcem, inače saradnikom Velje Nevolje. Za sada nije poznato šta su sve policiji otkrile starlete Tijana Maksimović zvana Tijana Ajfon i Milica Živanović poznatija kao Mimi Oro, koje su zbog veze sa pripadnicima ovog klana, saslušavane satima.

Osumnjičeni za pet zverskih ubistva

Prošle nedelje ponovno su saslušali Belivuk i njegova grupa zbog sumnje i novih dokaza da su potencijalno izvršili još dva ubistva, a žrtve su Lazar Vukićević i Aleksandra Gligorijević Puki. Kako dalje navodi tužilaštvo, proizlazi da su i Vukićević i Gligorijević likvidirani jer su pripadali suparničkoj ekipi od one koju je predvodio Belivuk i zato što su njeni članovi pratili Belivuka i Miljkovića, a potom i planirali njihovo ubistvo. Pored ova dva ubistva, kako je ranije utvrđeno, Belivukov klan ubio je Milana Ljepoju, Zdravka Radojevića i Gorana Veličkovića Goksija.

Prošle nedelje ponovno su saslušali Belivuk i njegova grupa zbog sumnje i novih dokaza da su potencijalno izvršili još dva ubistva, a žrtve su Lazar Vukićević i Aleksandra Gligorijević Puki. Kako dalje navodi tužilaštvo, proizlazi da su i Vukićević i Gligorijević likvidirani jer su pripadali suparničkoj ekipi od one koju je predvodio Belivuk i zato što su njeni članovi pratili Belivuka i Miljkovića, a potom i planirali njihovo ubistvo. Pored ova dva ubistva, kako je ranije utvrđeno, Belivukov klan ubio je Milana Ljepoju, Zdravka Radojevića i Gorana Veličkovića Goksija.

Autor: