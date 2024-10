VIŠI SUD U ZAJEČARU NA POTEZU: Da li će potvrditi, odbiti ili vratiti na dopunu optužnicu protiv ubica Danke Ilić?

Izvor: Republika, Foto: Printscreen/Video Plus, Privatna arhiva | |

Viši sud u Zaječaru narednih dana trebalo bi da potvrdi, odbije ili vrati na dopunu optužnicu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, koja je podignuta protiv osumnjičenih za ubistvo Danke Ilić (2). Zakonski rok za podizanje optužnice bio je šest meseci, a zakonski rok za početak suđenja je devet meseci.

Kako je Republika već pisala,Više javno tužilaštvo u Zaječaru podiglo je optužnicu protiv Dejana Dragijevića (50) iz sela Zlot i Srđana Jankovića (50) iz sela Luka, inače radnika borskog "Vodovoda" zbog krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu, kao i protiv Radoslava Dragijevića (73) iz sela Zlot za neprijavljvianje krivičnog dela i učinioca i za pomoć učiniocu posle krivičnog dela.

Starijeg Dragijevića tužilaštvo ne može da tereti za neprijavljivanje sina i pomaganje zbog čega ga tereti za pomaganje Srđanu Jankoviću i neprijavljivanje krivičnog dela koje je on počinio.

Sa umišljajem ubili devojčicu

Kako je navedeno u optužnici koju je podiglo Više javno tužilatšvo u Zaječaru, postoji opravdana sumnja da su 26. marta 2024. godine oko 13.53 sati u borskom naselju Banjsko Polje, Dejan Dragijević i Srđan janković sa umišljajem lišili života dete Danku Ilić. Navedeno je da je utvrđeno da je Dejan Dragijević u trenutku ubistva bio u stanju smanjene uračunljivosti, ali ne bitno, da je Janković bio uračunljiv.

Oni su, pri povratku sa radnog zadatka, koji su kao radnici JKP "Vodovod" Bor obavili u Ozrenskoj ulici u Banjskom Polju, krećući se službenim "fijat pandom" bele boje, koji je vozio Janković, dok je Dragijević bio na mestu suvozača, u Ulici vojvode Radomira Putnika automobilom udarili devojčicu, usled čega je ona pala sa desne strane vozila, naspram zadnjeg desnog točka.

Kako je navedeno u dispozitivu optužnice, Dragijević je to primetio i obavestio Jankovića, pa su se dogovorili da uklone telo deteta, a da je, ukoliko je živa, liše života i sakriju telo, kako ne bi bili otkriveni i krivično gonjeni zbog krivičnog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Tužilaštvo ih tereti za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, s obzirom na to da su, kako je navedeno, "na osnovu telesnog izgleda Danke Ilić znali da je dete, da njenim lišenjem života čine krivično delo, da je to zabranjeno i da su hteli njegovo izvršenje".

Mrtvu Danku sa deponije odvezli u dvorište kuće u Zlotu

Kada je u pitanju Radoslav Dragijević, tužilaštvo ga tereti da je 4. aprila sa umišljajem, u stanju uračunljivosti, iako je znao da je Srđan Janković izvršio krivično delo teško ubistvo za koje po zakonu može da bude izrečena kazna doživotnog zatvora, nije prijavio Jankovića pre nego što je uhapšen kao saizvršilac teškog ubistva. Navedeno je i da je on 28. marta, kada je njegov sin Dejan Dragijević sa deponije na Starobanjskom putu ka Boru uzeo telo devojčice i automobilom "pežo 307" ga prevezao u dvorište porodične kuće u selu Zlot.

U optužnici je navedno da je Dragijević tada oca i sada pokojnog brata Dalibora Dragijevića uputio u to šta su Janković i on uradli 26. marta u Banjskom Polju i rekao im gde su bacili telo. S obzirom na to da mu je Dejan Dragijević najbliži srodnik, tužilaštvo Radoslava Dragijevića ne tereti za neprijavljivanje sina, ali ga tereti za neprijavljivanje njegovog saučesnika Jankovića, navodeći da je znao da Janković može da bude osuđen na doživotni zatvor i da je neprijavljivanjem počinio krivično delo za koje je znao da je zabranjeno i kažnjivo i da je želeo njegovo izvršenje.

Radoslava Dragijevića tužilaštvo tereti i za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog dela, jer postoji sumnja da je, neutvrđenog dana u periodu od 4. do 6. aprila na teritoriji Bora sa umišljajem i u uračunljivom stanju, prikrivanjem tragova krivičnog dela, odnosno tela Danke Ilić, pružio pomoć Srđanu Jankoviću kako ne bi bio otkriven nakon počinjenog ubistva.

Telo odvezli u napuštenu kuću

Kako je opisano, nakon što je Dragijević doneo telo deteta sa deponije u porodičnu kuću, rođeni brat Dejan Dragijević, koji je preminuo u pritvoru, pomogao mu je da telo odveze u napuštenu kuću na novom Zlotskom putu. Tužilaštvo navodi da je njihov otac, neutvrđenog dana nakon što su uhapšeni Janković i Dragijević, ali i njegov drugi sin Dalibor Dragijević, odneo telo devojčice iz napuštene porodične kuće, znajući da policija intenzivno traga za njim, i sakrio ga na nepiznatu lokaciju kako ga policija ne bi pronašla.

Navedeno je da je Radoslav Dragijević u tom momentu bio svestan da sakrivanjem tela Danke Ilić pomaže okrivljenom Srđanu Jankoviću da ne bude otkriven u izvršenju krivičnog dela za koje je zaprećena kazna doživotnog zatvora i da je time i sam počinio krivično delo za koje je znao da je zabranjeno i kažnjivo i da je hteo njegovo izvršenje.

Dejan Dragijević i Srđan Janković nalaze se u pritvoru, koji im je produžen nakon podizanja optužnice. Radoslav Dragijević brani se sa slobode. On je u pritvoru proveo dva meseca, što je bilo maksimalno vreme koje je mogao da bude u pritvoru zbog krivičnih dela za koja je osumnjičen.

