OGLASIO SE ADVOKAT KOJI RADI NA SLUČAJU DANKE ILIĆ: Svi čekamo optužnicu da vidimo šta će u njoj da piše! Najavio i sledeći korak

Pet meseci nakon nestanka Danke Ilić (2), a materijalnih dokaza nema, kao ni priznanja osumnjičenih za njeno ubistvo. Ipak, sve oči su sada uprte samo ka jednoj strani, odnosno ka nadležnom tužilaštvu, koje ima još mesec dana rok da podigne optužnicu.

Terenska potraga za telom devojčice odavno je utihnula, s tim da je istraga i dalje nestavljena punom parom, kada su rađena različita veštačenja i ispitani svi svedoci koji su se dovodili u vezu sa njenim nestankom, sada se čeka naredni korak Višeg javnog tuilaštva u Zaječaru, s obzirom na to da rok za podizanje optužnice ističe 4. oktobra.

Advokat Milinko Jovanović, branilac Radosava Dragijevića, kaže za Kurir da podizanje optužnice svi čekaju.

- Pet meseci je prošlo od nestanka devojčice iz Bora, a u međuvremenu svašta se izdešavalo, međutim, ne postoji nijedan materijalni dokaz, a sada već uveliko nema ni priznanja osumnjičenih, dakle tužilaštvo nema ništa zasad. Svi čekamo samo to podizanje optužnica i da vidimo kako će ona onda uopšte glasiti, naravno nakon toga će verovatno uslediti žalbe s obzirom na to da dokaza nema - rekao je advokat Jovanović za Kurir i dodao da to uopšte neće uticati na njegovog klijenta.

- Iako je u ovom slučaju i Radosav Dragijević bio jedan od saučesnika, odnosno vodi se kao osumnjičeni za krivično delo pomoć izvršiocu nakon izvršenog krivičnog dela, on pak iako podignu optužnicu, neće biti vraćen u pritvor, već će se braniti sa slobode.

Podsećanja radi, dvogodišnja Danka Ilić iz Bora nestala je u selu Banjsko Polje pre tačno pet meseci i od tada joj se gubi svaki trag. Istraga je nekoliko dana nakon njenog nestanka pokazala da je ona ubijena, a da iza zverskog ubistva stoje Dejan Dragijević (50) iz sela Zlot i Srđan Janković (50) iz sela Luka, radnici JKP "Vodovod" u Boru.

Iako su prvobitno priznali delo, obojica su kasnije povukli priznanje koje su izrekli, kako kažu, pod pritiskom.

Tri misterije

x Nema tela Danke Ilić

x Nigde nije nađen njen DNK

x Nema priznanja osumnjičenih

Autor: Dubravka Bošković