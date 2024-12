Priznao ubistvo Danke Ilić, a sada je njegov otac šokirao javnost izjavom: Niko ne može da dokaže...

Viši sud u Zaječaru potvrdio je optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića za ubistvo male Danke Ilić (2), a za Informer se oglasio Radoslav Dragijević, Dejanov otac koji tvrdi da njihovo priznanje ne znači ništa.

Radoslav Dragijević i dalje tvrdi da tužilaštvo nema adekvatnih dokaza protiv njega i njegovog sina Dejana Dragijevića za ubistvo Danke Ilić.



- Potvrdili su optužnicu, mene ne mogu da osude, jer nemaju na osnovu čega. Za mog sina imaju samo ono što su rekli svedoci, to nije dovoljno da nekoga optužis i tražis doživotnu robiju. Sin mi je osam meseci u zatvoru i ništa još protiv njega nije nađeno da je ubio dete. Sada će da počne suđenje, ali advokati će pre toga priložiti žalbe na ovu odluku suda u Zaječaru - samouvereno ističe najstariji Dragijević



Na naše pitanje kako komentariše to sto su Dejan Dragijević i Srđan Janković priznali krivično delo, Radoslav negira tvrdnje iz optužnice i bezobrazno govori da njihovo priznanje niko ne može da dokaže.



- On je priznao u policiji u Boru, ali ni za to nema svedoke. Ko to može da dokaze?! - napominje nervozno i čini se pomalo podrugljivim tonom Radoslav Dragijević.

Inače, i Radoslav Dragijević se tereti za saučesništvo u zločinu, tačnije za pomaganje Srđanu Jankoviću i neprijavljivanje krivičnog dela koje je on počinio.

Podsetimo, Danka Ilić nestala je 26.marta u Banjskom Polju kod Bora, dok je sa majkom i starijim bratom boravila na porodičnom imanju. Nestala je u trenutku kada je njena majka Ivana Ilić otišla da donese vodu sinu.

Borska policija uhapsila je 4.aprila Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, radnike Komunalnog preduzeća "Vodovod" iz Bora, zbog postojanja sumnje da su dete udarili službenim automobilom na putu nadomak imanja. U svom prvom iskazu u policiji, obojica su priznali izvršenje krivičnog dela, da bi kasnije pred tužilaštvom isto negirali. Do danas telo male Danke nije pronađeno.

Autor: Snežana Milovanov