Više javno tužilaštvo u Zaječaru je potvrdilo optužnicu protiv osumnjičenih za teško ubistvo male Danke Ilić 26. marta u Banjskom polju Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, a Informer otkriva detalje optužnice i izjave prvoosumnjičenih koji su do detalja opisali kako su usmrtili dvogodišnju devojčicu.

U optužnici u koju je Informer imao uvid, navodi se da je Dejan Dragijević do detalja ispričao kako je usmrtio malu Danku Ilić.

- Nisam poznavao ni devojčicu Danku, ni njene roditelje. Osetio sam kada smo devojčicu udarili službenim vozilom, izašao sam iz automobila i video nepoznato dete kako leži pored točka sa desne strane kola - naveo je Dragijević u izjavi i dodao da se seća kako je bila obučena:

- Nosila je i zelenu jaknu sa nekom mešavinom, a imala je i dugu vezanu kosu u rep. Podigao sam je sa zemlje s obe ruke, mislim da je bila teška oko 20 kilograma. Spustio sam je u tovarni deo automobila, tačnije u deo gde se nalazila pumpa za ispumpavanje vode. Siguran sam da je devojčica disala i da se pomerala - izjavio je Dejan.

Osumnjičeni Dragijević je dalje opisao kako je devojčicu monstruozno usmrtio.

- Zatim sam je levom rukom stegao u predelu vrata, a desnom rukom sam joj zatvorio dotok vazduha, tako što sam desnu šaku stavio preko njenih usta i nosa. Sve to je trajalo oko minut, sve do momenta dok devojčica nije prestala da se pomera jer je umrla - rekao je on i istakao da ni u jednom trenutku Danka nije plakala, niti pričala.

Naveo je i da Srđan Janković koji je vozio službeni automobil marke ''fiat panda'', nije izlazio iz vozila.

- Dogovorili smo se da se oslobodimo tela i odvezemo ga na deponiju na Starobanjskom putu, što smo i uradili. Janković je neko vreme kod deponije razgovarao telefonom sa nekim oko kupovine crepa. Nakon toga smo obojica izašli iz vozila - ja sam čuvao stražu, dok je Srđan Janković bacio telo na deponiju, posle čega smo se vratili na posao kako bi završili smenu - rekao je on.

Dragijević je dodao i da se vratio na deponiju, stavio Dankino telo u crni džak i odvezao ga kući gde je bratu i ocu rekao šta je uradio, ali tvrdi da se ne seća gde su posle zakopali devojčicino telo.

Dankina majka, Ivana Ilić se oglasila nakon potvrđivanja optužnice.

- Za mene ovo potvrđivanje optužnice ništa ne znači. Mog deteta nema, nema ni njenog tela. Svakim danom sve teže se borim sa bolom. Niko ne može ni da zamisli koliko je to teško. Miloš i ja jedini znamo kako nam je. Ne znam kako to da opišem, ne može. I sada kada imam dva sina, fali mi Danka sve više, treba da nam je vrate, da kažu gde je - rekla Ivana Ilić za Republiku i dodala da se nada da će se na suđenju Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću saznati istina

Autor: Dalibor Stankov