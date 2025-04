Oči su mu totalno otišle, lupala sam mu šamare: Rada Vasić otkrila potresne detalje smrti Radeta, takmičari ostali bez teksta! (VIDEO)

Ana Nikolić u suzama!

Rada Vasić otkrila je cimerima ''Elite 8'' detalje smrti Radeta Vasića koji se dugo borio sa opakom bolešću, a oni su sve vreme sedeli i pomno slušali šta je ona imala da kaže.

- Ja sam mu spustila noge, kad nešto teško. On je otežao skroz. Ja sam uzela poslužavnik sa kafom i tabure da mu sve bude lepo i tako mu namestim. Mi smo uvek sedeli jedno pored drugog, kad i taj dan isto. Njemu se kafa hladi, a ne voli hladnu. On meni kaže: ''Vrti mi se u glavi, okreće se cela soba'', posavetujem ga da ode kod lekara da primi krv, ali su mu dan pre toga dali gvožđe. On je plakao za ćerkama i ja nisam znala šta da radim. On kad se onesvesti uvek me molio da ga polijem vodom i ja to da uradim, kad vidim oči mu totalno otišle. Ja sam mu lupala šamare - otkriva Rada, pa dodaje;

- Ja se setim i hladnom vodom polijem i masiram ga po srcu, on mene gleda, ali ne može da priča. Posle toga opet padne u nesvest, ja nisam vrištala jer nemam vremena. Otvorim prozor i kažem: ''Mile, brzo otac ti umire'', on strči. Ja sam se tresla i paniku sam dobila, on se razbudio i kaže: ''Bolje mi je, ali šta sam uradio?'' On je tražio da vidi svoje ćerke, ja ih zovem i kažem: ''Tata nije dobro, tata je gotov''. One su u subotu našle karte, nije imalo u petak karata i tad su došle - završava Rada.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić