Hladan tuš pred sam kraj: Luka srušio Aneli snove očas posla, ona priznala da li bi se pomirila s Asminom! (VIDEO)

Završila u suzama!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari su imali priliku da vide kako Teodora Delić i Dača Virijević komentarišu Aneli Ahmić i zgroženi su jer želi da se pomiri sa Asminom Durdžićem.

- Ja nikada nisam rekla da bih se pomirila s Asminom. Mene boli što on mene najstrašnije pljuje već dve godine i to me jako boli. On nije dobar otac mom detetu i to sam videla u mojoj svađi sa Đedovićem. Smatram da je pogazio po Nori - rekla je Aneli.

- Ona se smeškala kada je čula da je Asmin na klimavim nogama sa Stanijom i rekla mi je da bi se pomirila s njim - rekao je Dača.

- Da li su Sandra i Luka iskorišćeni u priči u zamenu za Staniju i Asmina? - upitala je Ivana.

- Da, naravno i moram da ti kažem da se ona nada svakog trenutka pomirenju s Asminom - rekao je Dača.

- Malo mi je toomuch da komentarišem juče Janjuša, danas Mateju i sada Asmina. Ja sam samo ustao i rekao da ne treba da odugovlači priču, a ona je mene napala da glumim žrtvu - rekao je Luka.

- Aneli se ispoveda Dači, dečku kog zna mesec dana. Ja sam ti tu sve vreme, a ti se ispovedaš Dači - rekao je Mića.

- Ja s ovom devojkom neću biti napolju i to je tako, nisam fejk, ali neću biti s njom - rekao je Luka.

Autor: N.Panić