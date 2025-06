Mlaka ljubav me ne interesuje: Gastoz otvoreno priznao šta očekuje od Anđele, ona ubeđena da je težak FOLIRANT! (VIDEO)

Ponovo završila u suzama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anđelu Đuričić.

- na kraju nominacija Nenad je pustio suzu od dragosti kad si se nasmejala. Njegova ljubav je toliko velika, a ti poričeš ono što si pričala da osećaš mesecima. Šta je sa tvojom ljubavi jer osim uvreda i bezobrazula ništa nismo videla? - glasilo je pitanje.

- Da, one je pričao da planira da me isporuči tati i da se ohladio. Što se tiče njegove velike ljubavi ljudi imaju pravo tako da vide, ja to tako ne vidim. Moje emocije ne vide osim bezobrazluka. Bes, razočaranje, povređena sam i to sve izlazi iz mene -

- Uradi nešto filmski i dolaži mi da me voliš, šta samo k*njaš? Zadrži me imaš 20 dana - dobacivao je Gastoz.

- Znam šta radi, neka ide na karting i snima spotove. To što imam emocije neće da me preokrene izjavama ljubavi, pesmama, smaraš i naporan si. Njemu je do rijalitija, a moje emocije nisu na dugme. Uključila sam razum i to je to. Ako svima deluje da nema emocije, baš me briga. Znam koliko mi je teško kad slušam neke stvari - pričala je Anđela.

- Pucali su je hormoni, a kad sam je video da se smejem baš mi je bilo drago. Kao da sam osvojio ne znam kakvu nagradu. Ja ne želim da je vidim tužnu, najlepša je kad se smeje. Ovo sve ide i stvarno će da ode. Ona mora da zna da ja sve radim na foricu i očekujem da se ona povampiri i da me uhvati za facu, kaže da me voli i da me kupi za sva vremena. Ja to očekujem od nje. Ona je jedna hrabra žena, ali i mica. Hoću vatru i adrenalin, a znam da to ima u njoj. Ja čekam tu baklju, to što prikriva i da te odletimo svi u p*čku materinu. Hoću emociju i hoću vatru. Mlaka ljubav i mlako pivo me ne ineteresuju - govorio je Gastoz.

- Ovaj folirant, kako kažeš da hoćeš da je vidiš srećnu kad se smeškaš sa Sofi, pričaš sa Terzom, Munjom i Ivanom, juče si ceo dan bio sa Karićem? Celu noć ponižavanje Anđele. Ova njefove folirntske fore, on želi od nje da napravi budalu i psihopatu - rekao je Dačo.

- To ne može nikad jer je on taj koji mene uhodi i dobacuje me - dodala je Anđela.

