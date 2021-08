BIZARNA ULOGA BRAČNOG PARA U VELJINOJ EKIPI: Vlado Georgiev i supruga ekonomista s dvoje dece živeli pored stadiona!

Slađana Sekulić (39) jedina je žena među više od 30 osoba optuženih da su kao članovi klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića učestvovali u teškim krivičnim delima.

Optužnicu protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, a koja još nije stala na pravnu snagu, pored surovosti i nezapamćenih zverstava nad ubijenim žrtvama, čine i određene bizarnosti.

Na njoj je ime jedne žene, diplomiranog ekonomiste, njenog supruga koji menja identitet i zove se kao poznati pevač, ali i maloletni I. I., protiv koga je postupak izdvojen i vodi se u Odeljenju za maloletnike Višeg suda u Beogradu. Optužnicu, tako, zasad čini 31 ime.

Uloga Slađane Sekulić (40) još se istražuje i nije razjašnjena do kraja. Ona je iz Loznice kao i suprug Dragan Sekulić koji je promenio ime u Vlado Georgijev. Oni su, prema optužnici stavili na raspolaganje kriminalnoj grupi svoj podrum pića u Loznici, ali i vikendicu u Tršiću, gde je, kako se tvrdi, Belivuk sa Nebojšom Jankovićem vežbao gađanje iz puške.

Ono što posebno privlači pažnju je činjenica da su ona i suprug živeli u Beogradu, u iznajmljenom stanu u velelepnoj zgradi u Humskoj broj 6. Tik, uz teren Partizana, ali i sporednog ulaza kojim se stizalo do Belivukove i Miljkovićeve "baze", kako su članovi kriminalne grupe među sobom nazivali ovaj deo stadiona.

- U njihovom stanu pronađeno je i oružje, "glok" sa 16 metaka - navodi izvor "Novosti". - Utvrđeno je, zasad, da je Slađana svom suprugu javljala ako primeti nešto sumnjivo u blizini "baze", nenajavljene policijske patrole, ali i likove koji bi mogli da ugroze kriminalnu grupu, odnosno Belivuka i Miljkovića. To se pojačalo kada je Miljković ubedio Belivuka da im neki ljudi rade o glavi. Komunikacija je tekla tako što bi ona pozvala supruga, a on o svemu izveštavao preko "Skaja" direktno Belivuka.

Ovaj loznički bračni par je posebna priča. Oboje imaju visoku školsku spremu, ekonomisti su po struci i imaju dvoje dece. Prema dostupnim informacijama nisu okrvavili ruke, ali se terete za udruživanje radi vršenja krivičnih dela i nelegalno držanje oružja. Ipak, njihova uloga u kriminalnoj grupi i dalje je predmet istrage.

Deo stadiona Partizana o kom su vodili "računa" zbog Belivukove i Miljkovićeve bezbednosti udaljen je od njihove zgrade jedva 200 metara. Posle prolaza i parkinga, dolazi se do zavučenog dela sa crnom, metalnom kapijom, čiji šiljci štrče u nebo. Gotovo ništa, bar sa spoljne strane, ovde se nije promenilo. Simbol zlokobne "baze" ove kriminalne grupe, bar naoko, nije ni taknut.

- Unutra je pregledan svaki milimetar, nađeno je tu pregršt dokaza, čak i fragmenti ljudske lobanje, bejzbol palice, oružje, droga, snajper... - navodi naš izvor. - "Bazu" su činili restoran, kuhinja, jedna prostorija pored kuhinje u prizemlju, kao i prostorija na spratu. Nigde nije bilo kamera, jer Belivuk i Miljković nisu dozvoljavali da se vidi ko dolazi kod njih, ali i koga na silu dovlače. "Baza" nije bila pod video--nadzorom.

Optužnicu, koja u ovom trenutku broji 322 strane, ali uskoro nas, nažalost očekuje i proširenje, jer su policija i tužioci za organizovani kriminal, došli do dokaza novih zverstava i novih žrtava ove kriminalne grupe. Pored optužnog akta, prateća dokumentacija, samo u ovom trenutku, broji skoro 10.000 strana.

Pored fotografija žrtava i uklanjanja tragova, do kojih se došlo posredstvom međunarodne pravne pomoći, na jednom mestu je i sva presretnuta komunikacija koja svedoči o jezivim vremenima.

OTMICA I SILOVANJE

U otmici i silovanju Ilije S., koje je trajalo tri dana, od 8. do 10. avgusta prošle godine, u Belivukovoj i Miljkovićevoj "bazi" na stadionu Partizana, učestvovao je, prema optužnici i maloletni I. I., zvani Krivi i Kruška. Iživljavanje koje je pretrpeo ovaj mladić, samo zato što su posumnjali da ih "špijunira", detaljno je opisano. Po svemu sudeći, njega je spaslo to što se u to vreme najkrvoločniji deo ekipe, njih 11, bavio detaljima otmice i ubistva Gorana Veličkovića Goksija u Ritopeku, kao i uklanjanjem tragova.