BOLESNO: Dok je spremao klanje suparnika, Belivuk sa ženom birao nameštaj za novu kuću i išao na porodične ručkove!

Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, koji je optužen da je organizator kriminalne grupe koja je brutalno ubila, iskasapila i samlela najmanje petoricu muškaraca u kući u Ritopeku, uoči likvidacije "pink pantera" Milana Ljepoje 9. decembra prošle godine, sa suprugom i saradnicima je opušteno ručao u restoranu i birao nameštaj za novu kuću!

- Nekoliko dana uoči ubistva Milana Ljepoje, dok su uveliko trajale pripreme za to da bude namamljen i da se nabavi oprema, kombinezoni, najlon i sve ostalo što im je trebalo da pokušaju da prikriju tragove zločina, Belivuk je sa suprugom Bojanom otišao na porodični ručak u Loznicu. Utvrđeno je da su se sastali sa osumnjičenim pripadnicima grupe Vladom Georgievim i njegovom suprugom Slađanom Sekulić - otkriva sagovornik Kurira.

Bili opušteni

Prema njegovim rečima, dva bračna para opušteno su sedela i ručala u jednom poznatom restoranu nacionalne kuhinje, a onda su se čak na putu za Beograd Belivuk i njegova žena odvezli u jedan salon nameštaja.

Mučili Ljepoju Gušili ga kesom i žicom Svedok-saradnik ispričao je da je tokom ubistva Ljepoje bunker bio obložen najlonima. Naveo je i da Ljepoju nisu odmah ubili, već su ga prvo ispitivali o njegovim poslovima, kontaktima sa ljudima iz suprotstavljenog škaljarskog klana. Navodno, Ljepoja nije izgledao uplašeno, navodno je čak i rekao: "Ja nešto nisam za ovo, ja sam više za ono ulica, pištolj fazon da se rešava". Belivuk, Bojan Hrvatin i Srđan Lalić, kako je posvedočio, gušili su ga kesom i žicom, a onda mu je Belivuk prerezao vrat. Njegovo telo su potom, kao i u slučajevima Zdravka Radojevića, Gorana Veličkovića, Aleksandra Gligorijevića i Lazara Vukićevića, isekli, a potom samleli i bacili u Dunav.

- Bili su potpuno opušteni, najverovatnije su išli da gledaju stvari za novu vilu u Čačanskoj ulici, koja se u to vreme uveliko gradila. Reč je o luksuznom objektu na Zvezdari, koji se gradio u neposrednoj blizini kuće u kojoj je s porodicom već živeo Miljković - navodi izvor iz istrage.

Prema njegovim rečima, interesantno je da je vođa klana sa suprugom u Loznicu na ručak išao usred priprema za likvidaciju, ali i to što je na put krenuo belim "mercedesom GLE", koji inače nije koristio kad je išao u kuću strave u Ritopeku.

Bračni par Radili za Velju Vlado Georgijev i njegova supruga Slađana Sekulić, podsetimo, uhapšeni su kao pripadnici zloglasnog klana. Georgiev, inače estradni menadžer koji je ranije bio policajac i zvao se Dragan Sekulić, osumnjičen je za držanje oružja, ali ne i za učešće u ubistvima. - Sumnja se da su on i Slađana obavljali razne poslove za klan, uključujući i osmatranje ulaza u Veljin bunker na stadionu Partizana, i obaveza im je bila da javljaju ako primete da se neko sumnjiv mota okolo - objašnjava on i dodaje da su osim toga sarađivali i kao osnivači firmi iza kojih je zapravo stajao klan.

Blindirani auto

Neposredno posle porodičnog okupljanja, kako dodaje, Ljepoju su namamili da dođe i pogleda blindirani automobil koji su navodno nudili na prodaju.

- Naravno, nije znao da se sastaje sa članovima zloglasnog kriminalnog klana. S navodnim prodavcem vozila se sastao na auto-putu kod Laste. Svedok-saradnik je detaljno opisao kako su se plašili da imaju pratnju i da su zbog toga on i jedan pripadnik grupe namerno izazvali sudar, ali i da mu je Belivuk naručio da pre dolaska u Ritopek "kupi hranu za sve". To je još jedan dokaz koliko je on bio opušten, kako u danima dok je planirao zločin, tako i u danu kad je došlo do njegove realizacije - objašnjava izvor Kurira.

