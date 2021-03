BELIVUK SPREMAO LIKVIDACIJU INSPEKTORA KOJI SU ISTRAŽIVALI NJEGOVU EKIPU!? Otkriveni šok detalji, POKOLJ PLANIRAN NA SRETENJE

Veljko Belivuk (35), zvani Velja Nevolja, pripremao je likvidaciju nekoliko inspektora koji su istraživali njegovu mafijašku bandu.

U kriptovanim "skaj" telefonima koji su zaplenjeni od Belivuka i njegovih najbližih saradnika nađene su slike i lični podaci tih policajaca, ali i članova njihovih porodica! Planirano je da svi inspektori budu likvidirani oko Sretenja, 15. februara, ali su Belivuk i njegova banda preduhitreni i uhapšeni samo desetak dana pre pokolja!

Dobro obavešten izvor Informera otkriva da je sada jedan od glavnih ciljeva istrage da se utvrdi ko je Belivuku otkrio da je pod istragom i ko mu je odao imena inspektora koji su ga pratili!

- Prilikom hapšenja Belivukove bande, 4. februara, od njih su zaplenjena 44 mobilna telefona sa "skaj" aplikacijom. Nakon što su naše bezbednosne službe dobile sofisticiranu opremu za "otključavanje" tih kriptovanih telefona, u njima su nađeni zastrašujući snimci mučenja i kasapljenja žrtava ove bande.

Međutim, inspektore je posebno šokiralo kad su u tim telefonima videli svoje slike i sve lične podatke - otkriva naš sagovornik, i dodaje:

- Da sve bude još strašnije, inspektori su otkrili da su Belivukovi mafijaši pratili njihove supruge, pa čak i decu, koju su snimali ispred škola. Takođe, na snimcima se vide i privatni automobili inspektora, a u prepiskama članova bande otkriveno je da je likvidacijia policajaca bila planirana na Dan državnosti, na Sretenje!

Naš sagovornik napominje i da je Belivukovu bandu mesecima istraživalo samo nekoliko policajaca, jer se znalo da on ima saradnike i doušnike u vrhu MUP.

- Istraga Belivukovih mafijaških poslova čuvana je u najstožoj tajnosti i baš zato je mali broj ljudi u MUP znao za to. Uprkos svim merama predostrožnosti, neko iz vrha policije je sve to preneo Belivuku i on se pre hapšenja uveliko pripremao da likvidira sve inspektore koji su ga istraživali. Velja je bio potpuno uveren da ga "skaj" aplikacija u potpunosti štiti od svakog praćenja, pa je preko tih kriptovanih telefona sa saradnicima i planirao pokolj policajaca. Srećom, cela ta banda je pohapšena pre nego što su taj zločin sproveli u delo - rekao je naš izvor.

Podsetimo, nekoliko policijskih funkcionera je saslušano ili uhapšeno zbog sumnje da su blisko sarađivali sa Belivukom. Među njima je i bivša državna sekretarka u MUP Dijana Hrkalović, koju bezbednosne službe sumnjiče da je bila "glavna veza" Belivuka u policiji, pa da mu je čak, na izvestan način, bila i nadređena u toj mafijaškoj strukturi!

Hrkalovićeva je dva puta saslušana u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) - 1. marta zbog saradnje sa Veljom Nevoljom, a pre toga, 14. januara, ispitivana je zbog sumnje da je radila o glavi predsedniku Aleksandru Vučiću. Na oba saslušanja došla je toliko nakljukana lekovima za smirenje da je jedva govorila. Samo je mrmljala da se ničeg ne seća i da ništa ne zna. Kad joj je ponuđen poligraf, odbila ga je pod izgovorom da ima zdravstvenih problema.

Radili za "kavčane" Inače, policija je tokom istrage klana Veljka Belivuka saslušala više od 50 osoba, a očekuje se da taj broj u narednom periodu bude mnogo veći. Podsetimo, Belivuk, Miljković i 20 njihovih saradnika uhapšeni su 4. februara i od tada se nalaze u pritvoru. Terete se da su, kao članovi Partizanove navijačke grupe "Principi", direktno radili za "kavački klan". Uz svesrdnu pomoć jednog dela MUP i nekolicine drugih državnih funkcionera, Veljina banda je ubijala, reketirala, otimala ljude, prodavala drogu i činila druga najteža krivična dela.

Nekoliko dana nakon Dijaninog drugog saslušanja, 9. marta, uhapšen je bivši zamenik načelnika SBPOK Goran Papić. On se tereti da je u aprilu prošle godine urgirao da se Marku Miljkoviću Mesaru, najbližem saradniku Veljka Belivuka, vrati blindirani "audi A8", koji je policija prethodno zaplenila. Papić je bio u žiži javnosti i zbog slike na kojoj je u "ferariju" vrednom 400.000 evra, a koji pripada šiptarskom narko-bosu, izvesnom Bajramiju.

Takođe, uhapšen je i Ilija Milačić, bivši načelnik beogradske kriminalističke policije i bliski saradnik Dijane Hrkalović. Milačić se sumnjiči da je odavao službene tajne klanu Veljka Belivuka. On je nakon hapšenja brže-bolje priznao krivicu i nagodio se sa tužilaštvom, pa je osuđen na sedam meseci kućnog zatvora, uz petogodišnju zabranu rada u MUP. Pretpostavlja se da je ovako malu kaznu dobio zato što se nagodio sa vlastima, pa će, po svemu sudeći, biti jedan od svedoka-saradnika.

Aplikaciju "skaj" koristile su kriminalne grupe širom sveta, zbog čega su američki istražni organi zaplenili sajt ove kompanije i sve njihove servere u SAD, Kanadi i Evropi.