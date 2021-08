OPERACIJA 'ČEŠALJ' RAZOTKRILA BELIVUKA: Ključni Veljin čovek PAO JE PRE NJEGA, policija sprovela važan manevar, a usledila je BURNA REAKCIJA!

Uoči hapšenja pripadnika klana Veljka Belivuka 4. februara, policija je stavila lisice na ruke jednom od ključnih pripadnika ove kriminalne grupe!

To je otklrio ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin i obelodanio kako je izgledalo jedno od prvih hapšenja ljudi iz klana Veljka Belivuka.

- Operativna obrada se zvala “Češalj”. Zanimljivo ime, zašto? Jedan od šefova Belivukovog obezbeđenja je reketirao jednog frizera, čoveka koji prodaje kosu. To je bilo jedno od prvih hapšenja ljudi iz Belivukovog klana koje smo mi izvršili. Na auto-putu smo ih presreli i onda smo ih tu pohapsili – ispričao je ministar autoru emisije i članu Predsedništva Srpske napredne stranke Vladimiru Đukanoviću.

Vulin je otkrio da su tada veoma pažljivo pratili reakciju medija, da bi videli gde kreću demantiji.

- Tada smo vrlo pažljivo pratili reakciju medija jer smo znali da će Belivuka to pogoditi, to je šef njegovog obezbeđenja i odmah smo videli u kojim medijima kreću demantiji: “Nije on šef obezbeđenja”. Sujeta je nadvladala u tom trenutku - istakao je on.

Ministar je podvukao da je reket razarajuće krivično delo za svako društvo.

- Za reket su bila prva hapšenja, imali smo mi hapšenja visoko pozicioniranih članova drugih klanova, u Novom Sadu je uhapšen čovek za pokušaj reketiranja jednog fudbalera Vojvodine. Reket je razarajuće krivično delo za društvo. To ne sme da se dopušta, da ne pričam o ubistvima i trgovini narkoticima - rekao je Vulin.