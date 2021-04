DVA I PO MESECA ISTRAGE: Monstruozni zločini se i dalje ispituju, a ovih PET DOKAZA SU KLJUČNI protiv grupe Veljka Belivuka

DNK trag jedne od žrtava grupe Velje Nevolje otkriven je na stadionu Partizana u Humskoj. Međutim, to je samo poslednji u nizu dokaza koje je policija prikupila protiv ove kriminalne grupe.

Istraga protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i ostalih članova njihove grupe traje već dva i po meseca, tačnije od 4. februara kada su uhapšeni zbog sumnje da su organizovali grupu koja je otimala i ubijala ljude. Policija je nakon hapšenja pretresla njihove stanove, štekove, a oduzeti su im i automobili, mobilni telefoni, kao i brojne stvari iz vikendica za koje se sumnja da su ih koristili.

DNK

DNK trag jedne od žrtava pronađen je na stadionu u Humskoj, što će umnogome pomoći u daljoj istrazi, koja može trajati još maksimalno tri i po meseca, nakon čega tužilaštvo mora da donese odluku o podizanju optužnice.

Pored ovog traga koji je pronađen na stadionu, najviše materijalnih tragova, navodno je pronađeno u vikendici u Ritopeku u kojoj je otkriven veliki trag krvi koji je uklanjan sredstvima za dezinfekciju.

Fotografije zločina

Najmonstruozniji dokaz koji je policija pronašla u jednom od telefona koji su uzeti na veštačenje jeste fotografija na kojoj se vidi sečenje glave jednoj od žrtava ove kriminalne grupe. Zbog brutalnosti sakaćenja zasad se samo pretpostavlja koja žrtva je u pitanju, a policija je u prepoznavanju ubijene osobe analizirala garderobu koju je nosila. Kako “Blic” saznaje, fotografije je policiji dala žena koja živi u inostranstvu, a koja je, kako se sumnja, u bliskom odnosu sa jednim članom Nevoljine ekipe, te joj je on, prema informacijama koje posedujemo, ove fotografije slao.

Snimci sa kamera

Već na samom početku istrage policija je prilikom pretresa kuće u Ritopeku pronašla snimke sa sigurnosnih kamera koje ima ova kuća. Analizom pomenutih snimaka otkriveno je da je u ovoj vikendici bio nekadašnji vođa „Pink Pantera“ Milan Ljepoja, za kojim se traga mesecima. Nijedan snimak gde Ljepoja izlazi živ iz kuće nije pronađen. Međutim, kamere su snimile kako nekoliko dana kasnije pripadnici grupe u 18 kesa iznose nešto iz kuće. Sumnja se da su nakon što su ga danima svirepo mučili, Belivukovi ljudi Ljepojino telo isekli na komade, izneli ga iz kuće u crnim kesama za smeće i negde ih bacili.

Prisluškivani razgovori

Grupa Velje Nevolje pre hapšenja je praćena šest meseci. Za to vreme policija je prisluškivala njihove razgovore, koji će biti od velikog značaja za dalji tok postupka. Tako su nakon hapšenja emitovani snimci telefonskih razgovora Belivuka i njegovih članova grupe u kojima se čuje kako dogovaraju likvidaciju upravo Milana Ljepoje jer se osilio i “planira da im otme Niš”.

- Moram da ti prenesem, da budeš upoznat. Ona s*sa Mance iz Ništa, je l‘ ga viđaš? On je glavni kao „Pink Panter“, je l‘ ga znaš? Ja kažem: “A, ne viđam ga”. Neću da širim, brate, bez brige, samo što pre da pucam. Dobro. Ja kažem: “Neću da širim, bez brige, brate, samo reci šta treba, tu sam”. Dobro, pošto se raspituje za tebe, došao je na genijalnu ideju da će on da bude glavni u Nišu i okuplja neke momke pi***tine. I jedan od tih pi**i mi je preneo da se raspituje za tebe, da vi držite dole Niš, ali da ste sve najgore i da će da vas reši i onda on preuzima grad - čuje se na snimku.

Svedoci

Navijači, ugostitelj, starlete, bivša državna sekretarka... do sada je u istrazi protiv Veljka Belivuka (36) saslušano najmanje 27 osoba od kojih policija i tužilaštvo očekuju da će pomoći u sklapanju slagalice delovanja najozloglašenijeg klana u poslednjih 10 godina. Najviše informacija do sada policiji je dao ugostitelj Aleksandar Kajmaković, poznatiji kao Aca Bosanac, čije klubove na najekskluzivnijim lokacijama u Beogradu je obezbeđivala grupa Velje Nevolje. Kajmaković je na saslušanju naveo da je do saradnje sa Veljom Nevoljom došao preko Slaviše Kokeze, koji je donedavno bio predsednik Fudbalskog Saveza Srbije. Takođe, on je naveo da je bio u kontaktu sa Dijanom Hrkalović, tadašnjom državnom sekretarkom MUP, koja mu je “rešila problem sa Darkom Elezom”, osuđivanim bosanskim kriminalcem, inače saradnikom Velje Nevolje. Za sada nije poznato šta su sve policiji otkrile starlete Tijana Maksimović zvana Tijana Ajfon i Milica Živanović poznatija kao Mimi Oro, koje su zbog veze sa pripadnicima ovog klana saslušavane satima.

U pritvoru do maja

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu produžio je početkom aprila za još 30 dana pritvor Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću.

Pritvor je produžen i za još 18 osumnjičenih da su pripadnici kriminalne grupe. Ova odluka doneta je zbog opasnosti od bekstva, opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli da unište, sakriju, izmene dokaze ili tragove krivičnog dela, kao i zbog okolnosti koje ukazuju da će u kratkom periodu ponovo počiniti krivična dela.