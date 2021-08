'ZNAMO GDE ŽIVIŠ!': Fotografija jednog od inspektora koji vode istragu protiv Velje Nevolje završila kod šefa kavčana Zvicera?!

Utvrđeno je da su neke lične informacije pojedinih operativaca iscurile do kavčana.

- Nepobitno je ustanovljeno da je fotografija jednog istražitelja iz MUP završila kod šefa kavačkog klana Radoja Zvicera. On je putem svojih kanala, pre nego što je pobegao, tražio da sazna ko je sve uključen u istragu protiv njega i njegove beogradske ekipe. Imao je na vezi i inspektora MUP Srbije koji je slikao jednog od kolega za koga je znao da je u vezi sa tom istragom i snimak poslao Zviceru - kaže dobro obavešteni izvor iz policije.

On u interesu interne istrage u MUP ne može više da govori o tome, međutim, potvrdio je da se interna istraga vodi istovremeno vodi i zbog drugih događaja.

- "Sivim" kanalima do drugog policajca stigla je fotografija vrtića u koji mu ide dete. Tu fotografiju naručili su uhapšeni pripadnici Belivukove ekipe iz zatvora u kome se nalaze, a jedan od njihovih članova koji je još na slobodi odradio je posao praćenja i fotografisanja i dostavio sliku policajcu. Poruka je: "Pratimo ti porodicu. Znamo gde živiš" - navodi izvor iz istrage.

Već izvesno vreme posebno obučena služba policije nadgleda sve tragove koji vode do njihovih ugroženih kolega, a i kanal curenja informacija ka kriminalcima je "zatvoren". Ipak, mere opreza dignute su na najviši nivo.

Razmišlja se, zavisno od razvoja situacije i novih podataka, i o promeni identiteta potencijalno ugroženih i postupanja prema njima kao da su zaštićeni svedoci.

Zaštita na prvom mestu

Nicović smatra da je krtica najverovatnije neko od rukovodilaca u policiji i navodi da su takvi do sada morali biti otkriveni. - U ovakvoj suituaciji sada je najbitnije nositi se na pravi način sa posledicama i zaštiti najnevinije žrtve odnosno decu i žene policajaca koji su odgovorno radili svoj posao, a sada su im glave u torbi. Policija odnosno država mora da obezbedi unapređenu zaštitu za njih. To podrazumeva bolju opremu, bezbednije automobile, mobilne telefone i danonoćno obezbeđivanje ugroženih lica kako bi do njih ne bi mogli da dođu kriminalci - rekao je Nicović.