Budimir Krstović, poznat kao Buda Banana, koji je sa ćerkom Marinom dospeo u žižu javnosti nakon što je u četvrtak u njegovom magacinu nadomak Zete nađeno tonu i po kokaina, stric je istaknutog člana "škaljarskog" klana, Igora Krstovića, te se ova pošiljka "belog praha" dovodi u vezu sa pomenutim crnogorskim klanom.

Igor Krstović ranjen je u ratu "škaljarskog" i "kavačkog" klana prošle godine u januaru. Na njega je tada u naselju Balijače u Podgorici, na stotinjak metara od kuće u kojoj živi, dok je vozio svoj automobil marke "mercedes", ispaljeno više od 20 metaka. Pogođen je u grudi, stomak i natkolenicu.

Tadašnji napad na Krstovića tumačio se kao napad na "škaljarce" čiji je vođa Jovan Vukotić i dalje u bekstvu. Samo nekoliko dana pre nego što su pokušali da ga likvidiraju, u Atini su ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović, koji su takođe bili visoko pozicionirani članovi "škaljarskog" klana.

Igor Krstović (35) je poslednji put uhapšen 2017. godine. Tokom pretresa njegove kuće u Crnoj Gori, istražitelji su pronašli 180.000 evra u gotovini, ugovore o nekretninama i automobilima. Operativna saznanja ukazivala su da se bavi zelenašenjem. Bio je u dobrim odnosima sa Podgoričaninom Milićem Minjom Šakovićem, koji slovi za desnu ruku Jovana Vukotića.

Inače, familija Krstović je 2001. godine bila u medijima kada je Budimirov brat Dušan otet u Novom Sadu. Policija je tada uhapsila Zorana Popovića iz Sombora, njegovog brata Gorana iz Apatina i Milorada Ristića iz Sombora, kao i Ivicu Mijovića iz Beograda pod sumnjom da su oteli Dušana Krstovića i za njegov otkup od porodice tražili 3,5 miliona maraka.

Podsetimo, kontejner s bananama u kojem je bio kokain vredan oko stotinu miliona evra u barsku luku stigao je 24. avgusta, tri sata posle ponoći, brodom MSC "Charlotte" koji je prethodno svraćao u luku Kopar, saopštile su Vijesti.me.

MSC "Charlotte" je mali - fider brod, koji iz italijanske luke Đoja Tauro preuzima kontejnere pristigle s dalekih destinacija i razvozi ih Jadranskim i Egejskim morem. Kada je pod zastavom Liberije uplovio u Bar, crnogorski policajci i carinici već su imali operativnu informaciju da u paketima banana nije samo voće, ali su ovog puta odlučili da teret prate do kraja.

Teretnjak u kojem su smeštene banane odveo ih je do zetskog sela Mojanovići gde su 26. avgusta uveče uhapšeni otac i ćerka Krstović - Budimir (66) i Marina (27), u čijem magacinu su istovarene banane i kokain.

U akciji koja je rezultirala istorijskom zaplenom kokaina učestvovali su službenici Sektora za borbu protiv kriminala (SBPK), barskog i podgoričkog Centra bezbednosti, Uprave prihoda i carina i Više tužilaštvo u Podgorici.

Na teret im se stavlja da su počinili krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Oboje su pred policijom negirali umešanost u šverc kokaina. Nakon saslušanja u VDT-u Krstovićima je određeno zadržavanje do 72 časa, a potom su pušteni da se brane sa slobode.

Kako je izjavio sudija koji vodi istragu, Radomir Ivanović, koji je inače u kumovski vezama sa Budom Bananom - nema dovoljno dokaza protiv oca i ćerke.

- To je brat Budimira Krstovića. Jesam prijatelj i imamo neke odnose koji se mogu dovesti u vezu s tim. On je bio svedok na krštenju mog sina pre nekih 30 godina. Ali za mene to nije sumnja u moje pristrasno postupanje. Ja uopšte nisam pristrasno postupao, jednostavno nema dokaza protiv njih - izjavio je on, uprkos tome što je kokain zaplenjen u Budinom magacinu. Ćerka Marina prošla je poligraf.