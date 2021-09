ISPOVEST MAJKE ČIJI JE SIN ZVERSKI PRETUKAO SUPRUGU: Neću mu oprostiti, kaže da će se obesiti u zatvoru- I TREBA!

Mlada sam se udala i zapečatila sebi život užasom u ovoj porodici, generacijski su nas tukli, kaže Stoja V., čiji je sin Goran prebio suprugu i bacio je pored kontejnera.

Čula sam da je moj sin Goran na saslušanju, kada je shvatio šta je uradio, rekao da će da se obesi. Rekla sam i da treba to da uradi s obzirom na sve što je uradio, rekla je Stoja, majka Gorana V., koji je brutalno pretukao suprugu. On je nesrećnu ženu tukao letvom, otkinuo joj uvo i ostavio pored kontejnera u smeću u selu Zablaćak kod Čačka. Goran V. je i krvnički udarao i svoju majku.

Nesrećna Stoja kaže da se mlada udala i da je sebi time zapečatila život užasom.

- Moj svekar je bio zao čovek i svi ispaštamo zbog toga. Pričali su mi da je kuma zvao na slavu i da ga je zaklao za stolom. Bio je na robiji 12 godina, to je bilo pedesetih godina prošlog veka. A i kada se vratio s robije, činio je zla, da su im meštani gotovo rasturili kuću.

Imao je tri sina i jedan od njih ga je i ubio, ali to nije moj pokojni suprug. Svi su generacijski tukli žene, pa sam dočekala i da me sin bije. Nema u ovoj familiji ništa dobro. Drugi sin mi je nesposoban. Ðavo je došao po svoje - kaže nesrećna žena.

Neću mu oprostiti

Majka monstruma koji je ovakvo zlo počinio kaže da ovo ne može da mu oprosti.

- Gledao je godinama kako me njegov otac tuče, branio me i bio moja desna ruka i nada u bolje sutra. Sve je srušio. Trideset godina trpim nasilje, prvo od njegovog oca, a sada sam i od njega dočekala da mi ne da mira. Odgajila sam ga od kilo mesa. Nema opraštanja dokle god se potpuno ne promeni, ako je to uopšte moguće. Kaže da će da se obesi kada izađe iz zatvora. I treba! - kaže očajna majka.

Prisećajući se te kobne noći, kaže da je Goran došao kući oko tri sata ujutru, a da su izudaranu snaju komšije našle oko šest sati.

- Došao je i rekao da je prebio ženu, kao i da ne zna da li je živa. Znala sam da se nešto strašno desilo. Pitala sam ga gde je, da zovu Hitnu pomoć ili policiju. Ustala sam, a on me je od besa, ne znam zbog čega, svom snagom udario u glavu svojom glavom. Ponovo sam ga pitala gde je snaja. Jednom je pomenuo da ju je ostavio kod škole i da ne zna šta da radi. Potom me je ugrizao za ruku - priča žena dok nam na ruci pokazuje modricu od ujeda na kojoj se i tragovi zuba vide.

Beba prestala da sisa

Prema njenim rečima, pokušala je da pobegne iz kuće da bi pozvala policiju, ali je i on krenuo za njom.

- Ne znam koliko mi je šamara udario, sve mi je sevalo u glavi. Osetila sam i da me je šutnuo u nogu. Uspela sam da izađem i ispred komšijske kuće zvala policiju. Tri patrole su došle. Stigla je i Hitna, dali su mi nešto za smirenje. Molila sam ih da što pre nađu snaju i da ne znam gde je, ni da li je živa. Jedna patrola policije je ušla u kuću, odmah su pitali gde du deca, uplašili su se za njih. I u njihovoj sobi na krevetu našli su Gorana. Čula sam kako ga pitaju gde mu je žena, ali on ništa nije govorio. Kasnije sam saznala da su je komšije našle. Ma samo ona da mi preživi i da bude dobro, zbog dece - priča skoro u dahu potresena žena.

Ona dodaje da najstarije dete ima šest godina, a najmlađe sedam meseci.

- Ovo najmlađe još uvek je sisalo. Prestao je te večeri, sada mu kupujem veštačku dečju hranu i malo blage čorbice. Ne znam šta će biti, samo da se ona oporavi, treba dečici. A ako Gorana puste, ja ne mogu više - priča Stoja.

Droga i alkohol

Ona za snaju ima samo reči hvale.

- Branila sam je uvek, kao što sam branila i pokojnu svekrvu od svekra, pa sam onda i ja doživela fizičku torturu od pokojnog supruga. Tukao me je kad god je stigao, i sama sam bila u sigurnoj kući u Čačku, kao i moja snaja pre nekoliko godina. Nisam mogla to da gledam, ali Goran je i mene tukao, opravdavajući to time što ne treba da mu se mešam u brak - objasnila je žena.

Kako je navela, troje starijih unučića je kod druge bake i deke, a ona brine o najmlađem.

Stoja kaže da joj se sin poslednjih godina primenio i da je za to kriv alkohol, ali, kako kaže, najverovatnije i droga.

- Do pre nekoliko godina jeste bio prgav, brzo se naljuti, ali nije bio nasilan. Poslednje četiri godine je kao zver. Sumnjam, a i rekli su mi da su mu našli alkohol i drogu u krvi. Dok ne reši taj problem, on čovek neće biti - kaže naša sagovornica.