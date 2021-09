UDARAO GDE JE STIGAO! Poznato u kakvom je stanju žena koju je muž pretukao i golu ostavio u smeću! PRETI MU 15 GODINA ROBIJE!

Goranu Vučkoviću, koji je pijan skoro do smrti prebio svoju suprugu N. V, na teret se stavlja nekoliko krivičnih dela i preti mu kazna i do 15 godina zatvora. Nesrećna žena se još nalazi u kritičnom stanju u bolnici, ali je srećom van životne opasnosti.

Podsetimo, on je svoju suprugu, inače majku četvoro dece, brutalno tukao motkom sa ekserom po celom telu. Toliko se svirepo iživljavao nad nesrećnom ženom da joj je otkinuo uvo, a ona je pronađena na ulici krvava i u teškom stanju…

Sudija Višeg suda u Novom Sadu, Ivana Josifović, rekla je da je ovom svirepom nasilniku, ukoliko se dokaže njegova krivica, moguće da bude izrečena maksimalna jedinstvena kazna i do 15 godina robije!

– Nemam predmet i o njemu mogu govoriti samo na osnovu onoga što sam pročitala u medijima. Iz svega toga mogu zaključiti jeste da se uhapšenom mogu staviti na teret tri krivična dela. Mogu dodati da će se tačna kvalifikacija krivičnog dela znati nakon medicinskog veštačenja povreda na žrtvi. Za krivično delo nasilja u porodici sa nanetim teškim povredama zaprećena je maksimalna kazna do 10 godina. Za kršenje zabrane prilaska primenjuje se kazna do šest meseci. Treće krivično delo može se odnositi na nasilje u porodici u odnosu na majku, pa ako su njoj eventualno nanete povrede sredstvom podobnim da telo teško povredi onda je zaprećena kazna do pet godina – priča Ivana Josifović, sudija Višeg suda u Novom Sadu i predsednik UO UST.

Dok je nasilnik u pritvoru, lekari u bolnici u Čačku bore se svim silama da što pre stabiluzuju zdravstveno stanje teško povređene žene.

Podsećanja radi, Goran Vučković je pretukao svoju suprugu tako što je uzeo motku na kojoj je bio ekser i udarao je do iznemoglosti. Nesrećna žena je bila totalno dezorjentisana i golu su je dovezli na Urgentno odeljenje čačanske bolnice, odakle je prebačena na intenzivnu negu.

Kritično stanje

– Žena se i dalje nalazi u kritičnom stanju. Otoci na licu polako spadaju. Nema mesta na telu gde nema neku ranu – objašnjava sagovornik iz bolnice.

Prema rečima Goranove majke Stoje napad se dogodilo u ponedeljak tri sata iza ponoći, nakon što su se supružnici stigli kući sa svadbe.

– Bili su na veselju, a kada su došli počela je svađa i tuča. Brutalno ju je tukao, bio je u vidno pijanom stanju. Bilo je strašno, u pokušaju da zaštitim snaju i ja sam zadobila više udaraca po licu i telu. Trenutno brinem o četvoro unučića i samo se nadam da će snaha da preživi – priča Stoja.

“Uvek je obećavao da je neće više tući…”

Ne poriče nesrećna žena da je njen sin snahu tukao i ranje, ali joj je uvek obećavao da neće više. Uvek se vadio na pijanstvo ili da ga je N. V. isprovocirala.

– Tukao je i ranije na moje oči. Kada sam god prišla da je branim, on je i mene tukao. I pored toga što je bio nasilan, nastavili su da žive zajedno jer imaju četvoro dece. Iz tog razloga sam gledala da se ne mešam u njihov brak. Sasvim je sigurno da je Goran psihički nestabilna ličnost bez obzira na alkohol. Ja imam još jednog sina invalida, ne znam kako ću da se izborim s njima – kaže očajna žena.

Imaju četvoro dece, najmlađe ima godinu dana

Nasilnik sa žrtvom iz braka ima četvoro maloletne dece, dve ćerke koje su starije i dva sina. Najstarija devojčica ima šest godina, a najmlađi sin oko godinu dana. Upućeni tvrde da su upravo deca bila kočnica majci da napusti zlostavljača.

– Ona jednostavno nije imala gde da ode. U Sigurnoj kuci je bila nekoliko puta, zajedno sa njom su išla i deca. Ona nema dobra iskustva odatle, jer svaki put kada se vraćala, tortura je bila sve veća. Nije mogla da se vrati ni u roditeljski dom. Uverena sam da nije smela da prijavi kršenje mere zabrane prilaska, jer je bila sama, bespomoćna i bez podrške institucija. Nasilnik je posle svakog pritvora i svih mera i dalje najopuštenije živeo sa njima. Strahovala je da muž ne naudi deci – ispričala je rođaka porodice.

Motka sa ekserima

Nesrećnu ženu, koju je suprug nagu pretukao motkom u koju su bili zabodeni ekseri, grizao je po telu i otkinuo joj uvo, pronašli su meštani koji su u prvi mah mislili da je reč o đubretu.

– Bila je potpuno izubijana, ono što su eskeri napravili po njenom telu je izgledalo kao da su je zveri grizle. Od udarac modro i jezivo telo, ma onako nešto u životu nisam video. To čovek ne može da uradi ljudskom biću, samo monstrum. Šta je zver uradila ženi – kažu komšije.