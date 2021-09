'SINU NE MOGU DA OPROSTIM, TUKAO JU JE KAO ZVER!' Majka nasilnika OČAJNA - Evo u kakvom je stanju snaja kojoj je Goran POLOMIO REBRA I OTKINUO UVO

Goran V. pretukao je preko noći svoju suprugu tako što je uzeo motku na kojoj je bio ekser i udarao je do iznemoglosti.

- Sinu mogu da oprostim što je tukao mene, ali šta je uradio snahi, još ne mogu. Ona je bolje... Pozvala je iz bolnice svoju majku. Svesna je svega. Pita samo za decu. Samo da mi ona bude dobro... - počinje svoju ispovest Stoja V., majka nasilnika iz Zablaće kod Čačka koji je tačno pre sedam dana zverski pretukao svoju suprugu i tom prilikom joj otkinuo uvo.

I nakon nedelju dana svi u selu, ali i javnost u Srbiji, potreseni su jezivim nasiljem koji je G. V. učinio supruzi N. V. Nesrećnu ženu je satima tukao i mučio, pa je u bolnicu primljena u teškom i kritičnom stanju. Nema mesta na telu gde nije imala podlive i rane od eksera. Tukao ju je čime god i gde god je stigao. Bila su joj polomljena rebra i kosti na licu. Na ulici su je našle komšije i pozvale policiju i lekare.

Nasilnik je istog dana uhapšen i nalazi se u pritvoru. Stari je znalac policije u Čačku i šire. Imao je zabranu prilaska, ali je nije poštovao. Godinama je zlostavljao svoju suprugu, ali i majku. I sada je svima tvrdio da se više “neće ponoviti ovo nasilje”.

- Sin je u zatvoru. Snaha u bolnici... Ostavili su me sa četvoro male dece. Najteže mi je bilo da se snađem sa bebom od sedam meseci koja je sisala do tog dana. Sada je hranim sa mlečnom formulom i dajem joj neke kaše. Snalazim se jer tako moram. Moja prija je uzela ostalo troje dece, s njom su. Snaha me još nije zvala, ali su mi javili da je bolje. Ne znam kada će biti puštena kući. Odneću joj u bolnicu šta god da joj treba - priča Stoja.

Kako sama kaže, danas joj je mnogo lakše nego prošle nedelje, kada je bila svedok nasilja.

- Pokušala sam da ga sprečim da je ne bije. Da je pusti da legne... Nisam uspela! Nisam spremna da mu oprostim to što je uradio snahi. Njega ne mogu da se odreknem. Sin mi je. To što je uradio i to je moj sram - tvrdi Stoja.

Prema njenim rečima, još neće ići da ga poseti u zatvoru. Trenutno ništa ne zna o njemu. Za snahu će uraditi sve što joj bude potrebno samo da se što pre oporavi i vrati svojoj deci.

Podsetimo, Goran V. pretukao je preko noći svoju suprugu tako što je uzeo motku na kojoj je bio ekser i udarao je do iznemoglosti. Nesrećna žena je bila totalno dezorijentisana i golu su je dovezli na urgentno odeljenje čačanske bolnice, odakle je prebačena na intenzivnu negu.

Nakon saslušanja Goranu je određen pritvor do 30 dana.

- Ubio sam je od batina. Ne znam da li je živa - rekao je mučitelj iz Zablaća svojoj majci Stoji koju je, kako ona tvrdi, takođe udario nekoliko puta.

Goranu je bila izrečena mera zabrane prilaska supruzi zbog nasilja, ali je on i dalje živeo s njom.

- Otac je godinama tukao njegovu majku. Umro je pre pet godina, ali je Goran nastavio njegovu porodičnu tradiciju, pa je tukao i ženu i majku. Međutim, deda Prvoslav je bio još krvoločniji. Trideset godina je proveo u zatvoru zbog ubustva koje je počinio u Nišu. Zaklao je čoveka! To klanje je zapravo bio vrhunac njegovog zla. Pre toga je ljudima palio kuće, a pričalo se i da je vešao ljude. Šta da očekuješ... Zlo traži zlo. Jadna li su ova njegova deca. Oni će najviše da ispaštaju, ni krivi ni dužni - kaže meštanin sela Zablaće.