OSUĐEN NA SEDAM GODINA ROBIJE: Pijan i bez dozvole izazvao udes u kojem je POGINUO NJEGOV NAJBOLJI DRUG

Saša Blagojević (28) iz Gornje Vrežine osuđen je u ponedeljak u Višem sudu u Nišu na sedam godina zatvora jer je 1. novembra 2020. godine oko 3.35 časova u Nišu vozeći pijan sa 1,3 promila alkohola u krvi automobil marke BMW, bez položenog vozačkog ispita izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo njegov drug Srba Živković (20) iz Gornje Vrežine.

Blagojević u ponedeljak nije prisustvovao izricanju presude kojom mu je do pravosnažnosti rešenja produžen pritvor. Srbin otac Miloš kaže da ne postoji kazna koja je dovoljna, kada neko oduzme mlad život zbog nemarnosti.

I da je dobio 70 godina, a ne sedam, ja dete ne mogu da vratim. Ali mene muči što ne znam istinu kako mi je dete poginulo. Nismo došli do istine, žao mi je, ja sam izgleda jedini roditelj koga sud nije saslušao kao oštećenog. Postoje neke situacije da mi je vukao mrtvo dete, da je pokušavao da ga izvuče, da ga postavi na mesto vozača. Druga stvar je da je moj sin 5 minuta pre pogibije imao propušten poziv od Blagojevića, što znači da moj sin možda nije bio u autu. MOžda mu je telefon pao u autu pa ga zvao da ga uzme. Ne verujem ni u to da je vozio svega 108 km/h – izrazio je svoju sumnju nesrećni čovek.

On smatra i da kazne za ovakve nesreće treba da budu veće.

- Ne zbog mog sina, nego zbog nekog drugog Srbe koji će biti sutra. Da se jednom za sva vremena ti vozači dovedu u red, da znaju da neće proći sa četiri, pet godina a da izađu za tri godine. Ako ih čeka robija od 15, 20 godina malo će da paze kako voze. Pojas do 100 kilometara na čas čuva život, preko te brzine ga oduzima. Drugu povredu koju je imao, nagnječenje čaure jetre, to je od donjeg pojasa, mnogo prosto. Znam da je bio vezan, moje dete se vezivalo sa mnom kada ide do dragstora, 100 metara od kuće, kako se ne bi vezao kada je seo sa pijanim, a i on je bio pijan. To ne pije vodu uopšte. I čovek sa sudske medicine je rekao kako puca aorta - veliki trzaj. Može da pukne i kada ste vezani i kada niste. A ja znam da je moje dete bilo vezano pojasem - rekao je on.

Podsetimo, nesreća se desila u Bulevaru Nikole Tesle, kada je, kako je utvrđeno, Blagojević izgubio kontrolu nad upravljačem automobila, izleteo sa kolovoza, udario u žardinjeru pa u zgradu „Nišauta“. Živković, koji je bio na mestu suvozača ostao je na mestu mrtav. Veće kojim je predsedavao sudija Ivan Bogdanović proglasilo ga je krivim za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, za koje je maksimalno zaprećena kazna od 12 godina zatvora.

Uz sedmogodišnju robiju, Blagojeviću je izrečena i zabrana upravljanja vozilom B kategorije u koju se neće uračunati dužina zatvorske kazne, kao i mera obaveznog lečenja alkoholičara.

Prema navodima tužilaštva, “BMW” za čijim je volanom bio Blagojević vozio je 108 kilometara na čas na mestu gde je ograničenje 50 kilometara, a u samom kružnom toku 30. Brzina je prema optužnici bila u potpunosti neprilagođena i stanju puta i atmosferskim prilikama budući da je te noći bio vlažan i klizav kolovoz. Kako se navodi u optužnici Blagojević se sumnjiči da je imao 1,3 promila alkohola u krvi „što odgovara stanju akutne alkoholisanosti, stepena pripitosti alkoholom, usled čega nije bio sposoban za bezbedno upravljanje motornim vozilom“.