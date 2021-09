'PSIHOPATA UŽIVA U TUĐEM BOLU I MUČENJU!' Kriminolog o svirepom ubistvu u Zaječaru: Žrtvu krvnički izbo 40 puta, pa telo POKRIO GRANJEM

Kako saznaju mediji, motiv ubistva je bio novac.

Zaječarac Slobodan Stanojev (60) mučki je ubijen 1. septembra u ataru obližnjeg sela Borovac, a zatim je njegovo telo bačeno ispod mosta Belog Timoka u tom selu i prekriveno slamom i granjem.

Obdukcija je pokazala da je ubistvo izvršeno oštrim predmetom, najverovatnije nožem, i to sa više od 40 uboda po celom telu.

Uhapšeni

Zaječarac Branislav Ristić (38) je osumnjičen za ovo ubistvo. On se na saslušanju branio ćutanjem, a Više javno tužilaštvo mu je odredilo pritvor do 30 dana, tako da se on sada nalazi iza rešetaka.

Kako saznaju mediji, motiv ubistva je bio novac.

- Prema dosadašnjim informacijama, očigledno je da je osumnjičeni Ristić dugovao novac Stanojevu. Njih dvojica su tog kobnog dana viđeni kako kolima odlaze u selo Borovac. U Borovcu uhapšeni Ristić ima kuću, a razlog zbog čega su njih dvojica krenuli tamo za sada je nepoznat - saznajemo nezvanično od nadležnih.

U Zaječaru meštani govore kako je Ristić na ime duga želeo da Stanojevu umesto novca da svoju kuću u Borovcu, pa su otišli tamo zajedno da bi krvnički ubijen Stanojev video da li mu odgovara ta kuća.

Međutim, za sada nema zvanične potvrde ove priče.

Kriminolog

Prema rečima našeg istaknutog kriminologa Dobrivoja Radovanovića, ubistva u kojima se koristi nož su najčešća u Srbiji.

- Da neko izbode neko 40 i više puta taj mora da bude psihopata ili čovek koji je pun besa, pa ne može da se kontroliše. Psihopa uživa u tuđem bolu, sviđa mu se pojam mučenja. Mislim da se u slučaju ubistva u Zaječaru radi o čoveku koga je neko ili nešto razbesnelo. Očigledno je je sve počelo kao svađa oko neraščišćenih računa, pa je preraslo u tuču i na kraju u ubistvo kada je čovek uzeo nož i nekontrolisano ubadao svoju žrtvu - objašnjava Radovanović.

Kriminolog dodaje da se i u jednom i u drugom tipu ličnosti nakon zločina javlja osećaj straha.

- Ako čovek koji je počinio tako jeziv zločin nema kriminalnu prošlost kod njega je osećaj straha mnogo veći. To je slučaj sa uhapšenim muškarcem iz Zaječara. On je po svemu sudeći bio isprovociran nečim i reagovao je impulsivno. Kada je video šta je uradio na sve moguće načine pokušao je da ukloni tragove i da pobegne. Po svemu sudeći i jedno i drugo je uradio nevešto. To možemo zaključiti iz toga da je telo ubijenog prekrio lišćem - objašnjava Radovanović.

Prijatelji

Zaječarci su užasnuti ovom tragedijom u koju još ne mogu da poveruju. Slobodana Stanojeva su mnogi poznavali, ili znali iz viđenja, jer je u centru grada imao menjačnicu i butik.

- Čuli smo da je uhapšeni dugovao novac Stanojevu. Da je ovaj tražio da mu vrati novac, ali da on nije imao. Kada više nije mogao da podnese pritisak zbog duga pozvao ga je i ponudio mu kuću u okolnom selu. Ovo je verzija koja se priča u Zaječaru. Zatim, su se zajedno uputili ka Borovacu... Šta se tamo dogodilo samo nagađamo- priča jedan od prijatelja ubijenog Stanojeva.

Kako "Blic" saznaje, nakon nestanka Stanojeva policija je saznala da je on poslednji put viđen upravo u automobilu sa Ristićem.

- Upravo u selu Borovec našli smo telo ubijenog. Bilo je prekriveno lišćem, granjem i slamom. Oružje kojim je ubijen za sada nije nađeno. Sumnjamo da je u pitanju nož ili neko slično sečivo - dodaje naš izvor blizak slučaju.