NIŠLIJA MIMI SE KRIO U SOLUNU SA DEVOJKOM! Kada su došli da ga uhapse, ONA BILA SA NJIM! Za ČOVEKOM DUHOM tragalo se 6 godina

Srpski državljanin, Milan Konstantinović (38) zvani Mimi, za kojim je bila raspisana crvena Interpolova poternica, uhapšen je prekjuče u Solunu. Trenutno se nalazi u ekstradicionom pritvoru, nakon čega će biti doneta odluka o njegovom izručenju.

Viši sud u Leskovcu za Konstantinovićem je raspisao međunarodnu poternicu zbog izdržavanja kazne zatvora u trajanju od četiri godine i šest meseci, zbog droge. Bio je u bekstvu od 2015. godine.

Kako se saznaje, Konstantinovića su uhapsili pripadnici FAST tima iz Soluna na osnovu informacija iz Policijske uprave Niš. On je uhapšen u zajedničkoj akciji grčke i srpske policije, a kako prenose grčki mediji, u trenutku hapšenja sa njim je bila njegova devojka, takođe srpska državljanka stara 29 godina, sa kojom je živeo u Solunu, prenosi Nešenal Herald.

Inače, uhapšeni Konstantinović stari je znalac srpske policije i u svom krivičnom dosiju ima 41 krivično delo.

Konstantinović je u Srbiji prvi put osuđen kao maloletnik, i to za ubistvo.

- Kao tinejdžer je ranio sugrađanina B. A., koji je preminuo. Nekoliko godina kasnije, 2003, pokušao je da ubije vlasnika niškog kafića "Doga", i to samo zbog toga što on nije njemu i njegovim prijateljima dozvolio da uđu u lokal koji je bio prepun. Došlo je do prepirke i grupa mladića je otišla, ali su se vratili pola sata kasnije. Vlasnik lokala Dejan M. stajao je ispred, kada je Konstantinović zapucao.

Grčka policija, kako je Kurir pisao, označila ga je kao opasnog, nasilnog i verovatno naoružanog, i izdala upozorenje policajcima da budu posebno obazrivi prilikom njegovog hapšenja, a grčki mediji prozvali su ga "duhom iz Srbije".

