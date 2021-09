ZAPUCAO NA TRAKTORISTU IZ BIZARNOG RAZLOGA! U Inđiji uhapšen muškarac zbog neovlašćenog držanja oružja i izazivanja opasnosti

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji su, brzom i efikasnom akcijom, uhapsili M. T. (73), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Sumnja se da je on ispalio hitac iz pištolja u pravcu tridesetpetogodišnjeg traktoriste koji ga je prethodno upozorio da ne vozi bicikl sredinom kolovoza. Traktorista nije povređen, a osumnjičeni se udaljio u nepoznatom pravcu. Policija je M. T. ubrzo uhapsila i kod njega pronaša pištolj sa dva metka u okviru. Nakon zadržavanja do 48 časova, M. T. je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Rešenjem sudije za prethodni postupak određen mu je pritvor do 30 dana.

Autor: M.Mijatović