Porodica Alekse Stojmenovića (23) iz Aleksinca, koji je nastradao 16. maja u tuči na proslavi 18. rođendana u restoranu "Oaza" u tom gradu jako teško je primila vest da je O. P. (18) glavni osumnjičeni za nanošenje povrede koja je rezultovala smrtnim ishodom, pušten iz pritvora da se u daljem toku postupka brani sa slobode.

Osumnjičeni O. P. se u ponedeljak, pola časa iza ponoći našao na slobodi tako što je rešenje o određivanju pritvora prestalo da važi 13. septembra a Apelacioni sud u Nišu je prethodno odbio predlog Višeg javnog tužilaštva da mu se pritvor produži.

- Užasno smo primili tu vest. To je ipak ubistvo u pitanju da bi se neko branio sa slobode. On je glavni osumnjičeni za to da bi se tek tako branio sa slobode i šetao po gradu, to je stvarno apsurdno. U suštini, mi od toga nemamo ništa, neka se brani on odakle god hoće, nama je bitno da istraga i dalje traje i da se to završi kako treba. Ne znamo još ni okolnosti pod kojima je pušten da se brani sa slobode, čekamo da naš advokat dobije zvanično obaveštenje jer još uvek nije stiglo ništa. Sve što smo saznali, saznali smo iz novina. Ono što znamo jeste da je on je samo pušten da se brani sa slobode ali nije oslobođen sumnji za krivično delo tako da istraga protiv njega I dalje traje - kaže za Sara Stojmenović (23), sestra tragično nastradalog Alekse.

Kako je “Blic” pisao, kobne večeri Aleksa je u tuči zadobio udarac u vrat, usled čega je došlo do krvarenja u moždanom stablu i prestanka rada srca i disanja a policija je u saradnji sa VJT Niš uhapsila O. P. (18) iz Aleksinca zbog sumnje da je je Aleksi zadao kobni udarac i tako počinio krivično delo nanošenja teške telesne povreda sa smrtnim ishodom. Veštačenjem Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku MUP-a utvrđeno je da se na video snimku sa bezbedonosnih kamera ne vidi da su O.P. i Aleksa imali kontakt a da je Aleksa zadobio udarac flašom u glavu od strane nepoznate osobe, ali Sara ističe da porodica nastradalog Alekse i dalje veruje da mu je kobni udarac zadao O. P., te da je od analize snimaka mnogo merodavnije medicinsko veštačenje iz kojeg proizilazi da je mehanizam kobne povrede mogao nastati upravo onako kako i sumnjaju istražni organi.

- Ostajemo pri svom stavu što se tiče tog udarca. O. P. je pušten da se brani sa slobode, nije oslobođen sumnje, istraga protiv njega I dalje traje. Mi i dalje imamo svoje mišljenje. Opet kažem, taj udarac flašom postoji ali on nije mogao da bude fatalan a jedini udarac pre toga je bio taj koji mu je, kako se sumnja, zadao O. P. Mi ćemo da se borimo svim silama da on dobije kaznu koju zaslužuje jer smo siguni da je to njegov udarac. Kao što su se oni borili da ga puste da se brani sa slobode, sada ćemo mi malo da se angažujemo da se to malo ubrza da ga što pre osude i da dobije tu kaznu koju zaslužuje. Mi nemamo ništa od toga odakle će da se brani, ali ako je ubistvo kako da se brani sa slobode - smatra Sara.

Ona napominje i da je tužilaštvo zatražilo dopunu veštačenja Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku MUP-a tako da ostaje da se vidi šta će pisati u toj dopini, kao i da se očekuje i još jedna dopuna medicinskog veštačenja kako bi se slučaj razjasnio.

- Medicinsko veštačenje je jano reklo da udarac flašom nije mogao da bude smrtonosan jer je posle njega Aleksa odmah pao, a da bi došlo do krvarenja u moždanom stablu potrebno je da prođe neko kraće vreme od udarca. O uzroku smrti, medicinari ipak bolje znaju nego ovi što gledaju kamere. Mislimo da je medicinsko veštačenje merodavnije, ističe Sara. Kako prenose mediji, porodica O.P. tvrdi da je on nevin sedeo u pritvoru više od 100 dana jer se na snimcima nadzornih kamera koji su se pojavili u javnosti, vidi da je on samo zamahnuo prema Aleksi ali ne i da ga je udario te da je fatalni udarac navodno zadala za sada nepoznata osoba flašom, što se takođe vidi na snimku. U prilog tome oni ističu i veštačenje Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku MUP-a u kojem se navodi, po pisanju medija, da između O.P. i Alekse uopšte nije došlo do kontakta i da je Aleksa posrnuo i pao nakon udarca predmetom, najverovatnije flašom zelene boje, te da je jedan od gostiju, koji je flašu držao desnom rukom, udario Aleksu u vrat sa leve strane ispod potiljka. Više javno tužilaštvo zatražilo je od Nacionalnog centra za kriminalističku forenziku dopunsko izjašnjenje vezano za ovaj nalaz, koje, prema dosadašnjim saznanjima, još uvek nije dostavljeno.

VJT nema pravo žalbe na odbijanje predloga za određivanje pritvora

Više javno tužilaštvo u Nišu u konkretnom slučaju nema pravo žalbe na rešenje kojim je Apelacioni sud u Nišu odbio njihov predlog da se osumnjičenom O.P. produži pritvor, saznaje “Blic”. Kako je potvrđeno, VJT je tražilo produženje pritvora O.P. navodeći kao razlog uznemirenje javnosti.

