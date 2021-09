HOROR! OSMAKINJE PRETUKLE DEVOJČICU (13) U ŠKOLI U MALOJ KRSNI: Zbog njih danas jede na slamčicu i ima traume!

Starije učenice OŠ "Đura Jakšić" iz Male Krsne brutalno su šutirale, čupale i polivale sokom mlađu učenicu jer ih "nervira kao pojava" i "zato što su joj šiške raspad sistema", tvrdi majka S. D.

Trinaestogodišnja učenica Osnovne škole "Đura Jakšić" iz Male Krsne žrtva je stravičnog vršnjačkog nasilja, u kojem je zadobila ozbiljne psihičke i fizičke traume, uključujući iščašenje vilice, zbog čega sada jede na slamčicu. Nju su, kako tvrdi njena majka S. D., 16. septembra napale godinu dana starije devojčice, učenice iste škole.

- Moje dete su najpre provocirale, a potom je sačekale posle škole. Jedna joj je postavila nogu i počele su da je udaraju. Ćerka je pokušala da pobegne, ali su je sve vreme, putem od 300 metara, konstantno šutirale, čupale i polivale sokom - tvrdi majka.

Kako kaže, sve je počelo ranije prekim pogledima devojčica iz osmog razreda, da bi na kraju kulminiralo batinama. Ćerka joj je sve ispričala tek kad je došla kući pretučena.

- Pitala je devojčice zašto je tuku, a one su joj odgovorile da to rade jer ih "nervira kao pojava" i "zato što su joj šiške raspad sistema". Kad sam videla da je u bolovima i da je povređena, odmah sam je odvela kod lekara. Ustanovljeno je da ima iščašenje viličnog zgloba, koji je vratio mikrofacijalni dečji hirurg na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Ne sme i ne može da jede od bolova, može samo kašasto i na slamčicu, a i to odbija - ispričala je S. D. za Kurir, a u medicinskog dokumentaciji vidi se da se dete žalilo i na bolove u predelu trbuha, nastalih kao posledica udaraca.

Majka S. D. je podnela i prijavu policiji za nasilje koje je njena ćerka doživela. - Posle pregleda lekara, slučaj sam prijavila policiji. Potom sam otišla kod roditelja te dece da pitam zbog čega su to uradile, nakon čega je jedna od devojčica čak počela da mi se unosi u facu, a majke su rekle kako "njihove ćerke imaju pravo da tuku koga hoće" - ispričala je naša sagovornica, dodavši da je direktorka škole, dok je njena ćerka izostajala iz škole, svakodnevno pitala za njeno zdravlje:

- Moje dete je ovo veoma teško podnelo. Povukla se u sebe. Otkad se to desilo, ne izlazi iz kuće. Ide do jedne drugarice ako je ja odvezem i dovezem. Boji se da ode u prodavnicu, a kamoli u školi. U utorak je prvi put kročila u školu iako se noćima budila u suzama, jecajući.