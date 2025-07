Dr Jestrović: Premijer Macut je početak obnove institucionalne Srbije – napadaju ga jer se ne uklapa u porobljenu matricu

Potpredsednik Srpske lige dr Vladimir Jestrović ocenio je da premijer prof. dr Đura Macut predstavlja prekretnicu u srpskoj politici – ne kao pojava iz sistema, već kao čovek iznad sistema koji je godinama radio u korist državnosti Srbije.

– Profesor Macut ne dolazi sa događaja, već iz znanja. On nije deo kaste, nije član elita koje su ponižene služenjem strancima. On je prvi premijer u dugoj liniji nameštenika koji je došao da nešto vrati, a ne da nešto preda. Zato ga napadaju – jer njegovo postojanje ruši porobljenu matricu – poručio je Jestrović.

On je istakao da se po prvi put u dužem periodu u Srbiji javlja figura premijera koja ne duguje ništa nikome – osim svom narodu:– U zemlji u kojoj su navikli da je premijer ili menadžer stranih fondova, ili portparol nečijih interesa, pojava čoveka koji ništa ne duguje i nikome ne služi osim Srbiji, deluje kao skandal. Ali upravo ta pojava budi nadu u obnovu institucionalne Srbije – Srbije u kojoj će vlada ponovo biti centar odluka, a ne transferni sto pritisaka.

Posebnu pažnju Jestrović je posvetio značaju odnosa sa Republikom Srpskom:

– Ono što je za jedne samo diplomatski kurtoazna fraza, za profesora Macuta je suštinski deo njegovog razumevanja srpske sudbine. Njegov sastanak sa predsednikom Dodikom nije provokacija, već prirodni čin državnika koji zna da bez srpskog jedinstva nema ni srpske snage. On time ne ruši mir, već brani istinu – a istina je da smo jedan narod, sa jednom istorijom, i jednim pravom na opstanak.

Jestrović je naglasio da Srbiji trebaju lideri koji ne vode računa o dnevnim aplauzima, već o istorijskoj misiji:

– Profesor Macut je skroman čovek, ali sa velikom svešću o tome šta mu je povereno. On ne reaguje na napade jer zna da istorija ne broji tvitove, već odluke. Zna da će budućnost meriti šta je sagradio, a ne šta je rejting pokazao. I to je razlog što mu verujem, i što Srpska liga stoji čvrsto uz njegovu Vladu.

Na kraju, Jestrović je poslao poruku političkim i medijskim centrima koji vode kampanju protiv novog premijera:

– Možete ga napadati koliko hoćete, ali ne možete ga uceniti. Možete ga ismevati, ali ga ne možete obesmisliti. On je deo onog dela Srbije koji se nije predao, koji ne ide po instrukcije, i koji u ovoj borbi ne traži ništa – osim prilike da služi narodu. To je nova paradigma. To je nova Srbija. I ona počinje s Đurom Macutom."

Autor: S.M.