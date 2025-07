Milenković: Premijer Macut vodi Srbiju kao domaćin, a ne kao nameštenik tuđih interesa

Generalni sekretar Srpske lige Goran Milenković izjavio je da Srbija pod vođstvom premijera prof. dr Đure Macuta konačno dobija Vladu koja ne služi globalnim centrima moći, već srpskom narodu.

On je istakao da tišina i uzdržanost premijera u medijima nisu znak slabosti, već dokaz da srpskom vladom upravlja čovek koji radi – a ne glumi vlast.

– Profesor Macut je premijer koji ne zavisi od medijskih spinova, od stranih ambasada, od agencija za odnose s javnošću. Njegov glavni kabinet su institucije, njegovo glavno oružje je znanje, a njegov najveći saveznik – istorijska odgovornost. On je domaćin, a ne nameštenik – poručio je Milenković.

On je naglasio da se premijer svesno drži podalje od političkog teatra, jer je izabrao da radi za građane, a ne za naslovne strane:

– U vremenu kada se politika svela na tvitove, on uvodi red. Dok drugi kroje politiku prema tračevima i spinovima, on kroji državu po principima. Napadaju ga zato što nisu navikli da premijer ne traži dozvolu, već preuzima odgovornost. Njegov stil je mirna snaga, a ne histerična buka.

Milenković je posebno istakao značaj nedavnog sastanka premijera Macuta sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom:

– To nije bio običan sastanak – to je bio povratak državničkoj odgovornosti. Za razliku od onih koji se odriču Republike Srpske da bi dobili aplauze u Briselu, Macut pokazuje da Srbija stoji uz svoj narod. Ta poruka je u tišini prešla hiljade kilometara i stigla do svakog Srbina koji veruje u jedinstvo, čast i bratstvo.

On je dodao da Srbija mora da se otrgne od mreže ekonomskog i kulturnog porobljavanja, i da se vrati sebi:

– Profesor Macut ne prihvata logiku kolonije. On nije izabran da bi sprovodio diktate, već da bi oživeo institucije. Njegov fokus nisu donacije, već industrija. Nije mu cilj ulazak u tuđi sistem, već izgradnja sopstvenog. To je razlog zašto mu mnogi danas rade o glavi – ali i zašto ga sve više građana podržava.

Na kraju, Milenković je poručio da Srpska liga ostaje čvrsto uz Vladu koja radi u interesu naroda:

– Srbiji treba tihi, ali hrabri premijer. Ne treba nam glumac, već državnik. Ne treba nam medijska ikona, već oslonac. Srpska liga stoji uz prof. dr Đuru Macuta jer on stoji uz Srbiju. Dok drugi rasprodaju, on gradi. Dok drugi ćute, on brani. On je premijer koji služi državi, a ne globalnoj agendi. I upravo zato ima našu bezrezervnu podršku.