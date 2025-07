Kulačin: Premijer Macut razgovara sa svetom kao slobodan čovek – Srbija nije zemlja kojom upravljaju izveštaji i uslovi, već interesi i principi

Jučerašnjni sastanak premijera Republike Srbije, prof. dr Đure Macuta, sa Nikolom Pontarom, šefom Kancelarije Svetske banke u Srbiji, još jednom je potvrdio ton državne politike koji je odmeren, samostalan i dostojanstven.

Potpredsednik Srpske lige Danijel Kulačin, ocenio je da je ovaj susret primer kako izgleda razgovor između slobodne države i međunarodne institucije kada ih predvode ljudi koji znaju svoju ulogu i mere reč težinom odgovornosti.

- Profesor Macut ne traži dozvole, ne piše molbe, ne čeka instrukcije. On razgovara kao čovek koji zna ko je, koga predstavlja i šta je interes njegove države - poručio je Kulačin.

On je naglasio da je najveći kvalitet ovog susreta upravo u njegovoj ozbiljnosti bez servilnosti i bez lažnog entuzijazma, što je bio uobičajeni šablon do 2012. godine, kada se radi o razgovorima sa finansijskim centrima moći.

– Svetska banka mora da razume da Srbija više nije zemlja sa spuštenom glavom. Ona ima puno pravo da određuje uslove svoje ekonomske budućnosti. Profesor Macut ne zatvara vrata saradnji, ali otvara pitanje pod kojim uslovima i u čiju korist? I to je suštinska razlika između politike koju smo do sada gledali i ove koju danas podržavamo.

Kulačin je dodao da je ekonomski suverenizam moguć i u uslovima saradnje sa globalnim akterima, ako postoji znanje i hrabrost da se brane principi:

– Profesor Macut je tačno onakav premijer kakav Srbiji treba odmeren, ali nepokolebljiv. On ne napada ali ne dozvoljava da Srbiju napadaju. On ne viče ali sve jasno kaže. Upravo zato što je pristojan i razuman, on deluje neuporedivo jače od onih koji su godinama srljali u zaduživanja bez strategije i uslove bez otpora.

Na kraju, Kulačin je poručio da Srpska liga pruža punu podršku ovakvom pristupu u međunarodnim odnosima:

– Srbija ima čoveka koji u ime države razgovara kao ravnopravan. On ne predstavlja sebe, ni stranke, već jedan narod koji želi da živi od svog rada, na svojoj zemlji, po svojim zakonima. To je Srbija koju Srpska liga podržava. To je država koja liči na svoju istoriju – i gleda u svoju budućnost.