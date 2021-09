MISTERIJA UBISTVA JELENE MARJANOVIĆ! Zorana i porodicu prisluškivali skoro DVE GODINE: Nismo ni razmišljali o tome!

Advokati optuženog za ubistvo supruge tvrde da su Zoran i njegova porodica bili na "merama" u vreme prikupljanja dokaza o likvidaciji Jelene Marjanović 2016. godine.

Zoran Marjanović, koji je optužen da je 2. aprila 2016. na nasipu u Crvenki ubio suprugu Jelenu Marjanović bio je tajno praćen i sniman tokom istrage ubistva, tvrde njegovi branioci. Kako navode, činjenica da tokom sudskog postupka nije prikazano ono što je policija na taj način prikupila, svedoči da nikakav dokaz protiv njega ili njegovih članova porodice nije pronađen.

- Dobili smo informaciju da su bili na "merama" policije. Da je tu nešto pronađeno, dokazi bi sigurno bili dostavljeni sudu - rekao je za Kurir advokat Nikola Dumnić, jedan od branilaca Zorana Marjanovića u sudskom postupku.

Čiji su sve telefoni bili isključeni

Advokati Veljko Delibašic i Aleksandar Zarić, juče su na Kurir televiziji govorili su o ubistvu Jelene Marjanovic i suđenju Zoranu Marjanoviću naveli da postoji još dokaza koji nisu dostavljeni sudu, a koji kako oni tvrde, idu u korist Zoranu Marjanvoiću.

- Mi tražimo da nam se dostave određeni dokazi, iako to nije naš posao, po nalogu suda je naređeno da se vidi koji su telefoni bili uključeni na nasipu tog dana i ko su vlasnici tih telefona. Do dana današnjeg to nije učinjeno. Taj podatak postoji u policiji, pominju se neka imena, a očigledno imaju neke veze sa tim nasipom i mestom događaja - izjavio je Aleksandar Zarić, navodeći da je u pitanju tridesetak osoba.

Zoran Marjanović, kaže za Kurir da nije znao da su on i njegovi članovi porodice bili prisluškivani, dok je trajalo prikupljanje dokaza.

- Iskreno o tome nisam ni razmišljao. Tada je cela porodica bila u velikom bolu zbog gubitka moje supruge Jelene. Pogotovo kada sam 3. aprila 2016. saznao na koji način je ona stradala, na koji način je izgubila žiovot - kaže Marjanović i dodaje da nema ništa protiv toga, što je policija i na taj način pokušavala da dođe do dokaza:

- Meni ne smeta ako su me presluškivali. Ja sam čak više puta rekao: "Vi slobodno dođite ovde kod nas, instalirajte šta sve treba, sve je apsolutno čisto" - kaže on.

Ozvučeni

Zoran Marjanović, podsetimo, jedini je osumnjičeni za brutalno ubistvo pevačice. Suđenje je počelo u novembru 2019. On je na početku suđenja negirao da je ubio suprugu Jelenu, tvrdeći da se toga dana na nasipu nije odvajao od njihove ćerkice.

- Sve mi je to jedna dečja priča, da će sad suprug da povede ženu i dete tamo negde u sred bela dana na nasip, pa će da iscenira sve i da tamo psihopatski počini takvo ubistvo. Od početka pričam da sam nevin, ali mene nisu hteli da slušaju - kaže Zoran Marjanović.

Prema nezvaničnim informacijama, posle ubistva pevačice Granda, a pre hapšenja njenog supruga, policija je ozvučila automobil ali i porodičnu kuću u Borči u kojoj Zoran živi sa roditeljima.

Misteriozni biciklista i blato

Gostujući na Kurir televiziji, advokat Aleksandar Zarić izjavio je da je "ono što dodatno komplikuje slučaj biciklista koga su kamere uhvatile nedaleko od mesta zločina, a koji je, deo slagalice koji nedostaje u čitavom ovom slučaju". Njegov kolega, Veljko Delibašić smatra i da blato o kom će se na narednom suđenju izjašnjavati veštak, neće doprineti otkrivanju istine.

- Nesporno je da je Zoran toga dana, kao i narednog, tražio Jelenu duž kanala. Nesporno je i da se uzorak sa pantalona poklapa sa dva do dvanaest uzoraka, sa koliko je upoređen. Međutim, to nije dokaz da je bio na mestu na kom je Jelena ubijena, već da je išao duž kanala. Naime, uzorci su identični duž celog kanala, odnosno imaju isti sastav - rekao je Delibašić.

- Policija je verovala od prvog dana da je reč o porodičnom zločinu i uređaji za prisluškivanje bili su u njihovim kolima ali i kući. Postavljeni su tajno, ali u skladu sa zakonom. Međutim, nisu mnogo pomogli, a istražitelji su bili uvereni da su Marjanovići oprezni. Sve je završeno hapšenjem Zorana 15. septembra 2017., a kako nije bilo sadržaja koji bi išli u prilog optužbi, nisu ni dostavljeni kao dokazi - kaže izvor Kurira koji je radio na istrazi ubistva Jelene Marjanović.

Ključni dokazi

Kao ključni dokazi u postupku protiv Zorana pominjale su se telekomunikacije, odnosno bazne stanice kao i tvrdnja veštaka da je isključio mobilni telefon u vreme ubistva supruge, svedočenje njihove ćerke, krv pronađena u automobilu kao i blato na Zoranovim pantalonama.

- Ostalo je još da nalaz i mišljenje iznese pred sudom veštak koji treba da se izjasni da li je blato na pantalonama identično po sastavu onom na mestu na kom je ubijena Jelena. Svi ostali dokazi već su izvedeni pred sudom, pa bi presuda mogla da se očekuje početkom sledeće godine - dodaje sagovornik Kurira i podseća da tokom postupka nisu saslušani Zorica i Vladimir Marjanović, Zoranovi roditelji jer su iskoristili zakonsko pravo da ne svedoče.