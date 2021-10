'BOLI ME SRCE!' Reči bake ubijene Lidije Đokić lede krv u žilama: NE MOGU DA PREŽALIM MOJU LIKU!

Porodica Đokić - Goran, njegova supruga Gordana i ćerka Lidija ubijeni su u ataru sela Moravac nedaleko od Aleksinca.

Kuća porodice Đokić u aleksinačkom selu Moravac za kratko vreme ponovo je zavijena u crno. Nakon što joj je preminuo jedan sin, Stojanki Đokić stigla je vest da je ostala i bez Gorana, snahe Gordane i dvadestpetogodišnje unuke Lidije koju je volela iznad svega.

Ono što ovoj starici najteže pada je što su svirepo ubijene te što njihove ubice i više od dve nedelje od zločina kakav se ne pamti, i dalje izmiču hapšenju.

- Izgubila sam prvog sina, ali on je bio bolestan od raka, pa smo ga nekako prežalili. Sad ostadoh bez troje, to ne mogu nikako da prežalim. Pogotovo Liku, boli me srce za sve, ali za nju najviše - priča kroz suze očajna starica.

Sa tugom se priseća poslednjih trenutaka koje je provela sa sinom, snahom i dvadesetpetogodišnjom unukom.

- Bila je nedelja, Gordana mi je rekla će doći kod mene na brzinu da donese neku papriku. Nije mnogo prošlo, oni su došli pred kapiju, ne sećam se ko ju je otvorio. Smejali smo se, šalili. Goran se požalio da ga noga boli, pa je legao - priča Stojanka poslednje veče provedeno sa svojim najmilijima.

Kaže da nije primetila ništa što bi ukazivalo da porodici preti opasnost.

- Sasvim su se uobičajeno ponašali, Lika je otišla kod snajke. Sutradan sam zvala Gordanu, ne javlja se. Kažem snajki: "Ne javljaju se na telefon, gde li su?". Onda je ona pozvala Lidiju, ni ona se nije javljala, zvala je i u radnju, ni tamo niko ne odgovara. Zvala je svoju ćerku i rekla da svrati kod njih u menjačnicu da vidi šta se dešava. Ej, kuku šta me snađe - jadikovala je Stojanka.

Ističe da se nije nadala najgorem ni kada je bilo izvesno da nisu otišli svojevoljno.

- Nadali smo se da ćemo ih naći žive. Mislili smo da su ih uhvatili, uzeli pare, ali da su negde zatvoreni živi. Verovali smo da će ih pustiti, još ne možemo da shvatimo da su ubijeni - rekla je ožalošćena žena.

Podsetimo, porodica Đokić kidnapovana je u noći između 26. i 27. septembra a njihova spaljena tela otkrivena su 2. oktobra u jami u ataru sela Moravac.

Pronađeni tragovi krvi ukazuju da su ubijeni na mestu gde su spaljeni. Njihovo vozilo pronađeno je 12 kilometara dalje u šumi, kraj napuštene separacije u Tešici. Ustanovljeno je da su svo troje likvidirani vatrenim oružjem a veruje se da je motiv stravičnog ubistva pljačka.

