Dve smrti porodilja dogodile su se u istom danu, a da stvar bude gora, obe porodilje bile su nevakcinisane po preporuci svojih lekara.

Na ovu i slične vest koje nam sve više dolaze ovih dana o tome kako lekari vraćaju sa vakcinalnih punktova zbog raznih kontraindikacija koje zapravo nisu kontraindikacije reagovao je zamenik direktora KC Niš prof. dr Radmilo Janković. Njegov odgovor za "Blic" prenosimo u celosti.

- Narode nebeski, urazumi se..... Najpre da Ministarstvo zdravlja da snažnu preporuku doktorima koji vode trudnoće, da savetuju trudnicama vakcinaciju. I da potpišu da su tu poruku preneli trudnicama, čiji je lični izbor da li će se vakcinisati. A da kažete nekome da to ne uradi i da to nigde ne ostane zapisano, ne potpišete se i ne snosite odgovornost za to, nije u redu. I posle čitava nacija po društvenim mrežama raspreda je li ili nije trebalo uraditi carski rez, kako se došlo do respiratora, kako doktori ne znaju da leče... A stvari su propuštene i upropašćene mnogo, mnogo ranije - kaže prof. dr Radmilo Janković.

On navodi da svakako misli da svaki lekar koji preporuči bilo kome da se ne vakciniše, a naročito trudnicama mora to i da potpiše u zdravstvenom kartonu i za takav nestručni i nenaučni postupak mora da snosi odgovornost.

Potpišite se, preuzmite odgovornost kao časni ljudi. To se odnosi i na doktore koji su sa vakcinalnih punktova vratili na hiljade ljudi zbog postojanja dodatnih bolesti poput šećerne bolesti, hipertenzije znajući da nijedno od tih stanja nije kontraindikacija za vakcinaciju a da upravo ta stanja povećavaju mogućnost smrtnog ishoda kod teških formi kovida - kaže naš lekar i nastavlja:

- Vraćali su i ljude koji su rekli da "su nekad davno imali ili im je majka rekla da su imali penicilinski šok". Nažalost mnogo takvih ljudi je umrlo od kovida ne dočekavši "pravi momenat" za vakcinaciju - zaključuje doktor Janković.

