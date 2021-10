MAJKA GORANA ĐOKIĆA IDE NA GROBLJE SVAKI DAN: Nisam htela da se OTRUJEM! Životinje su mi pobile porodicu samo zbog novca!

Nesrećna žena kaže da svaki dan idu na groblje.

Stojanka Đokić, majka ubijenog vlasnika menjačnice Gorana Đokića (57), rekla je juče da su njen sin, snaja Gordana (56) i unuka Lidija (25) ubijeni isključivo zbog novca i istakla da ubice verovatno nisu iz njihovog sela Moravac. Ona je navela da su egzekutori koji su oteli i zverski pobili njenu porodicu odneli verovatno više od 50.000 evra od njenog sina.

‒ To je uradio neko sa strane samo zbog novca, drugi razlog ne vidim. Mislim da su uzeli mnogo više od 50.000 evra. Moj Goran je prodao kuću i radio da bi Lidiji kupio stan u Nišu. Sto posto je sa sobom nosio novac, čim nije nađen. Ne znam gde je držao novac jer se on nama nije o tome poveravao. On je praćen po Aleksincu – rekla je Stojanka, koju u Moravcu zovu i Šojka.

Nesrećna žena kaže da svaki dan idu na groblje, ali da joj nije palo na pamet da digne ruku na sebe.

‒ Nisam htela da se otrujem. Rekla sam: “Zašto i ja da živim kada njih nema.” Ali imam drugu unučad, od drugog sina, koji je pre umro od raka i za njih moram da živim. Idemo svaki dan na grob, šta ćemo jadni. Želim samo da se nađu te životinje koje su ih ubile – kazala je neutešna Goranova majka za Objektiv.

Autor: