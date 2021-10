UDARIO UJAKA CIPELOM, PA PESNICOM NA SVADBI U NIŠU: Tužilaštvo utvrđuje da li je nesrećni Dragan UMRO OD BATINA ROĐAKA!

Da li je Dragan Živadinović (56) iz Svrljiga, koji je preminuo 17. septembra u Kliničkom centru u NIšu, umro od posledica povreda koje mu je 13 dana ranije na ćerkinoj svadbi svadbi naneo sestrić Mlađan N. (41) iz Knjaževca, konačnu reč daće Osnovno i Više javno tužilaštvo u Nišu nakon što bude analiziran obdukcioni zapisnik koji je pristigao juče.

- Primili smo nalaz i mišljenje sudske medicine. Dostavićemo nalaz i mišljenje sa spisima predmeta na upoznavanje Višem javnom tužilaštvu u Nišu i nakon toga će biti doneta odluka o daljem toku postupka - potvrdio je portparol Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu Ivan Marković.

Protiv Mlađana je već podneta krivična prijava zbog nanošenja teških telesnih povreda ujaku ali je pušten iz pritvora da se brani sa slobode, jer je Dragan u tom momentu još bio živ. Međutim, budući da je nesrećni čovek preminuo 17. septembra Osnovno tužilaštvo u Nišu proširilo je istragu kako bi utvrdilo da li su povrede koje je sestrić naneo ujaku, dovele do njegove smrti.

Ukoliko obdukcija i toksikološke analize pokažu da je njegova smrt u direktnoj vezi sa povredama koje mu je naneo sesrić na svadbi, slučaj će preuzeti Više javno tužilaštvo u Nišu, a ukoliko njegova smrt nije uzročno - posledično vezana sa povredama koje mu je naneo sestrić, Mlađan N. bi mogao da bude osumnjičen samo za nanošenje telesnih povreda, što je delo koje iz nadležnosti Osnovnog javnog tužilaštva.

Kako se pisao, Mlađan N. je zbog prebijanja ujaka prvobitno bio uhapšen i bilo mu je određen pritvor da ne bi uticao na svedoke. On je nakon saslušanja svedoka, pušten 6.septembra da se u daljem toku postupka brani sa slobode. Ali, 11 dana kasnije, 17. septembra Dragan Živadinović je preminuo u niškom Kliničkom centru uprkos svim naporima niških lekara da mu spasu život, tako da na je na tužilaštvu da ispita da li je njegova smrt povezana sa povredama koje mu je naneo sestrić.

Udario ga cipelom, pa pesnicom u glavu

Da podsetimo, do kobne tuče došlo je na svadbi koja je održana u jednom niškom restoranu 3. septembra. Do sukoba je, prema rečima rođaka, došlo jer je Dragan zatražio od sesetre da malo smiri Mlađana koji se neprikladno ponašao u pripitom stanju, što je ovog razljutilo pa ga je najpre udario cipelom a malo kasnije i pesnicom u glavu. Dragan je otišao kući posle svadbe ali je u toku noći počeo da se žali da ga boli glava na mestu na kojem mu je sestrić zadao udarac. On se onesvestio pa su ga u zoru transportovali prvo u Hitnu pomoć u Svrljigu a odatle u Klinički centar u Nišu gde je dijagnostika pokazala izliv krvi u mozgu pa je priključen na aparat za disanje zbog kritičnog stanja. Nažalost, uprkos svim naporima lekara, iz kome se više nije probudio – preminuo je 17. septembra 2021. godine.

