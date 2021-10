OGLASIO SE OTAC OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO ĐOKIĆA! 'Otišao je, i nije se vratio, NEMAM ŠTA DA KAŽEM!'

Uhapšeni muškarac, koji je osumnjičen za učešće u ubistvu porodice Đokić je njihov rođak sa inicijalima G. DŽ., inače njegov brat od tetke.

Kako se navodi, Goran i uhapšeni bili su veom bliski, poznavali su se celog života, a među njima nikada nije bilo problema.

Kako se saznaje, reč je o bivšem vatrogascu u penziji. Često je prao Goranova kola, pošto on nije imao poverenja u radnike perionice sve zbog sefova koje je držao u automobilu.

Prema navodima, G.DŽ. je, unapred sve isplanirao, pripremio naftu, našao rupu gde će zakopati tela, odveo ih tamo, ubio i zapalio.

U vreme kada su nestali Đokići otac navodnog ubice Grada Dž. govorio je za Kurir.

On je naveo da je kao i svi uznemiren zbog nestanka cele porodice, i da se nada da će ih pustiti, ko god da ih je oteo.

- Nadamo se da će ih ti teroristi pustiti - rekao je tada.

Nakon hapšenja njegovog sina, koji se sumnjiči za ubistvo cele porodice i svojih rođaka, nesrećni otac izjavio je da nema šta da kaže.

- Bili su ovde kod nas policajci, on je uhapšen kao osumnjičeni ali mi ne znamo ništa. NIšta mi nisu rekli,niti znam, nisam bio tu dok se to događalo. Juče je uhapšen. Ne znam kako je došlo do svega toga.

- Bili su policajci sa njim, neku su kontrolu vršili i sa njima je otišao. Otišao je i nije se više vratio. Nemam šta drugo da kažem - rekao je otac osumnjičenog.

