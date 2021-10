POSTOJE TRI MOGUĆA MOTIVA! Kriminolog otkrio razloge zbog kojih su Đokići usmrćeni: Zločini u porodicama česti, ali ne tako detaljno osmišljeni!

Za ubistvo Đokića osumnjičen je Goran Džonić, koji im je rođak.

Cela Srbija od prošlog meseca bruji o svirepom ubistvu tročlane porodice Đokić. Policija je tokom prethodnih dana "češljala" selo u potrazi za počiniocem. Meštani su ostali u šoku kada su saznali da je za zločin osumnjičen Goranov brat od tetke. Međutim, kriminolog Dobrivoje Radovanović za Telegraf.rs kaže da ubistva u krugu porodice nisu retka, ali su retke okolnosti koje su prisutne u slučaju Đokića.

- Ubistva u okviru porodica nisu retka. Ubijaju i majke i očeve kada im bude "žuta minuta". Uglavnom su u pitanju porodične svađe, ali ne verujem da je to ovde slučaj, s obzirom na to da je osumnjičeni porodicu presreo posle ponoći, a do tad bi imao i više nego dovoljno vremena da se od eventualne svađe "ohladi" - priča Radovanović.

Kako navodi, može da postoji verovatnoća da je, ukoliko je Goranov brat zaista počinio zločin, ubistvu prethodilo zelenaštvo, nešto što su zajedno radili ili neki dug.

- Već smo govorili o tome da teško da bi porodica u to vreme stala nepoznatom licu, da bi pre stali ili nekome koga poznaju ili ukoliko ih zaustavi uniformisano lice. Ispostavilo se da je glavni osumnjičeni osoba koja im je bliska. Slaba je šansa da je povod svađa, ali može da bude velika mržnja. Ubistvo je veoma precizno isplanirano. Počinilac ih je zaustavio. Odvukao ih je da ne odu kući. Ubio ih je i zapalio - dodaje.

Radovanović objašnjava da nije ni potrebno da policija nađe sav ukradeni novac da bi nekog osumnjičila.

- Dovoljno je da se pronađe određena suma koja dokazuje da je počinio delo. S obzirom na to da je njegova supruga danas odvedena u policijsku stanicu, postoji mogućnost da je rekao porodici gde se nalazi novac, za slučaj da se njemu nešto desi. To bi bilo logično reagovanje jer mu je toliki broj policajaca za petama - kaže kriminolog.

On ostaje pri stavu da je takvu vrstu ubistva mogla da počini samo osoba koja je psihopata.

- Čovek koji nije psihopata, a nađe se u stanju neuračunljivosti i želi da ubije nekoga, pri prvom hicu se trza iz tog stanja. On ne nastavlja da ubija, a potom spaljuje tela - objašnjava.

Kako ističe, broj ubistava u okviru uže i šire porodice veoma je čest, ali, kako je napomenuo, uzroci su u većini slučajeva porodične svađe i te vrste ubistava nisu toliko dobro organizovane, kao što je bilo lišavanje života porodice Đokić.

Podsetimo, Goran Džonić je uhapšen sinoć, a policija je kod njega pronašla sumu od nekoliko desetina hiljada evra. Novac je, kako se sumnja, sakrio u zaraslom delu dvorišta, u voćnjaku iza kuće koju je kupio sinu koji je vojno lice.

Policajci su njegovu ženu Suzanu odveli u aleksinačku policijsku stanicu, pretraga je nastavljena, a policajci su čak i kopali na mestu u voćnjaku gde je zemlja pre toga bila razrovana. Ubrzo potom, odjeknula je i vest da je oružje kojim su ubijeni Đokići pronađeno u Džonićevom stanu u Aleksincu.

Osumnjičeni je bivši vatrogasac. U noći ubistva supruzi je kazao da ide na pecanje. Kako saznajemo, često je pecao na Moravi koja je vrlo blizu mesta gde je porodica spaljena.

Đokići su poslednji put viđeni u noći između subote i nedelje, 26. na 27. septembar, kada su iz sela Moravac, gde su bili od Goranove majke na večeri, krenuli put Aleksinca gde žive. Njihov "folksvagen pasat" crne boje snimila je nadzorna kamera na perionici, kod mosta u Žitkovcu i od tog trenutka, i vozilo i tročlana porodica kao da su u zemlju propali.

Tela porodice Đokić, pronađena su u subotu, 2. oktobra, nakon šest dana potrage u ataru sela Moravac, gde su kobne večeri i bili u poseti Goranovoj majci. Na putu do kuće njih su ubice presrele, otele, a potom hicima iz pištolja hladnokrvno ubile. Nakon zločina, tela Đokića su spaljena, dok je njihov automobil odvezen na drugu lokaciju, 10 kilometara dalje, i tu zapaljen kako bi se prikrili tragovi.