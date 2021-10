'REKAO OCU DA ĆE KOMŠIJAMA BACITI BOMBU!' Nesvakidašnja svađa oko SEOSKOG PUTA, dovela do čitavog ARSENALA ORUŽJA! Uhapšen Pazarac naoružan do zuba!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su M. K. (1996) iz Novog Pazara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ugrožavanje sigurnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

On se sumnjiči da je sinoć, pod dejstvom alkohola, nakon svađe oko korišćenja seoskog puta, ocu rekao da će komšijama baciti bombu da ih zaplaši. Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni, pronašla dva karabina, poluautomatsku pušku sa pet okvira, dve bombe i gasni pištolj. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: M.Mijatović