UBISTVO ĐOKIĆA I DALJE POTRESA SRBIJU! Sagovornici Pinka o svedočenju Džonića: Pre hapšenja je bio BAHAT I OSION, a sada glumi 'ŽRTVENO JAGNJE' (VIDEO)

Urednik portala Kurir.rs Mladen Radulović objašnjava da je svedočenje glavno osumnjičenog Gorana Džonića, napravilo pravu vrstu obrta kada je u pitanju svirepo ubistvo porodice Đokić. Podsećamo, pored dvojice sinova koji su u pritvoru, on je naveo još dvojicu braće koje, kako je naveo, nije smeo da prijavi iz straha.

Radulović je istakao da je Džonić pre hapšenja bio osion i bahat, dok je u zatvoru rešio da igra na kartu "žrtvenog jagnjeta".

- Istraga sve treba da pokaže do kraja. Bio je kao jagnje, njemu su kao oni pretili, njegovoj porodici. On je sebe inkriminisao, jer je prikrivao zločin, u neku ruku je priznao da je bio umešan u akciju. Postoji mnogo nedoumica, koliko je ljudi uključeno. Sve ovo dokazuje kolika je akcija policije bila prisutna, sada tek sve kreće - objašnjava Radulović.

Radulović se ponovo dotakao iskaza, prepričavajući da je Džonić istakao kako je jedan od braće Milošević pucao u Gorana Đokića, a da je drugi pucao u suprugu, a niko do sada nije rekao ko je pucao u Lidiju, jer je to najveća misterija i tuga u ovom zločinu.

Forenzičar Časlav Ristić navodi da će se u narednom periodu sve razmotriti, a da je trenutno petorica u pritvoru, objašnjavajući da forenzika ima konkretne tragove kao što je DNK na novcu, pištolj, a da su upravo to dokazi koji Džonića direktno vezuju za zločin.

- U narednom periodu je na Tužilaštvu da utvrdi šta se desilo, kao i da sklopi celokupan mozaik, jer ovde nije bilo samo njih petoro, sigurno ih ima više - rekao je Ristić.

Najbitnije je utvrditi ko je učinio krivično delo ubistva, i to je najbitnije, navodi Džonić. On je dodao da veruje da Džonićevi sinovi nisu učestvovali u delu, ali da je njihova krivica to, što su prikrivali zločin.

Kada su u pitanju druga dvojica braće, forenzičar navodi da veruje da su i oni direktni učesnici jer im policija ne bi odredila zadržavanje od 30 dana bez razloga. U pitanju su, kako kaže stvari koje još uvek zasigurno nisu izašle u javnost.

Glavni i odgovorni urednik portala Embargo Predrag Jeremić navodi da je istraga dala odličan rezultat, ali da neke stvari tek moraju da se utvrde.

Nije u pitanju bilo koristoljublje, niti direktna mržnja, ovo pokazuje da ima nešto još. Oni su samo mogli da ih presretnu i opljačkaju, ali da ih ubiju, to dokazuje da je to brutalan zločin - rekao je Jeremić.

