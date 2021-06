Mladen Radulović urednik portala Kurir.rs i Predrag Jeremić urednik portala Embargo su za TV Pink komentarisali povezanost klana Velje Nevolje sa srpskim starletama, koje su, kako sagovornici ističu idealne za prenošenje informacija, a da im je partnerstvo uspešno iz razloga što im je novac na prvom mestu.

Radulović ističe da su starlete koje su povezane sa klanom Velje Nevolje bili svokevrsni partneri klana, jer zauzvrat nisu tražile procenat, jer su, kako kaže, dobro novčano emancipovane.

- Vratimo se korak unazad, a to je srpski mentalitet, imali smo prilike da slušamo o hapšenju korumpiranih političara, i tu gde ima novca, tu i preliva. U srpskoj psihologiji je to da taj novac ne vole da dele. I sad, sav taj novac prenose na braću, prijatelje, prvo, drugo, treće koleno. I ukoliko taj korumpiran čovek pebaci novac na nekoga, taj očekuje i procenat. I sada tu je ta priča, što ne vole da dele ni pokradene pare. Starlete su bile najsigurnije, Veljin klan je sve prebacio na njih, jer su mislili da one neće tražiti procenat, oni su mislili da su samo partneri, i da niko neće tražiti svoje. Znamo čime se starlete bave i u novčanu ruku su emancipovane - objasnio je Radulović.

On dodaje da su Tijana Maksimović i Mimi Oro imale kurirski posao, vezan za informacije koje su kružile kako iz zatvora prema spolja, tako i obratno.

- Dovodi se u pitanje šta je preneseno. U istrazi se navodi, da su saslušane Tijana Maksimović i Mimi Oro i da se i dalje ispituje cela priča. One su imale taj neki kurirski posao, jer one su možda prenosile poruke. Bilo da se šalje sa slobode na slobodu, ili iz zatvora na slobodu, one to mogu verodostojno. Važno je da se nađe taj ogroman novac, pominje se od 100 do 50 miliona. Sada samo imamo tih 30.000 evra koje su nađene u kući. Tu je ta jedna karika, i zato se starlete ispituju. Znamo da je Mimi takva da i dalje govori sve najbolje o Velji, a ta priča zaslužuje da se istraži, i da se klupko razmota - rekao je Radulović.

Jeremić ističe da je starlete koje su bile povezane sa klanom Velje Nevolje sa kriminalcima bile povezane zbog zajedničkog interesa, kako kaže - njegovog veličanstva novca.

- Bitne su razlike u načinu funkcionisanja klanova. Ranije ste znali za te "gangove" i znalo se ko je glavni gde. Oni su radili kao grupe, ali nisu imali puno novca i sredstava, zato je priča sa starletama i njihovim vezama tu jer se vrti oko njegovog veličanstva novca. To je mamac za osobe ženskog pola, gde cilj ne bira sredstva. One idu na destinacije, putovanja, imaju dobre stanove, kola, a oni koji imaju sredstva, koji žele da vrate daj deo života kada nemaju novca, sada sve pokušavaju da vrate kroz to deljenje šakom i kapom od zarađenog novca na brz način. U takvoj situaciji se prave neraskidive veze i spone - rekao je Jeremić.

Jeremić ističe da devojke koje su se kretale u kriminalnim krugovima imaju njuh za novac i da u svakom trenutku znaju kako ko gravitira. On dodaje da su osobe ženskog pola oduvek bile idealne za prenošenje informacija.

- Osobe ženskog pola su uvek bile idealne za prenošenje informacija. Kada je u pitanju pranje novca, ja njih ne bi dovodio u vezu sa tim. Nije lako napraviti kombinaciju i uzeti nekoliko miliona novca. One nepogrešivo imaju njuh da idu za velikim parama. One ne brinu za rizik, opasnost, imamo mi iskustva iz prošlosti, gde su devojke stradale jer su bile na pogrešnom mestu u pogrešno vreme - dodao je Jeremić.