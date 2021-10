ŠOK! Forenzičar poručuje: Još jedno lice učestvovalo u ubistvu Đokića!

Ubistvo porodice Đokić je goruća tema u Srbiji, o čemu je pričao i forenzičar Časlav Ristić.

- Ono što mi danas imamo jeste činjenica da se petorica njih osumnjičenih za ovaj zločin nalazi u pritvoru. Sudija im je odredio zadržavanje od 30 dana. U ovoj priči imamo rešen zločin. Imamo to da je uhapšen Goran Džonić i njegovo učešće je dokazano biloškim tragovima. Njegov DNK je na pištolju i na novcu. On je pokazao mesto zločina i on je optužen za svirep zločin. Mislim da je sinovima određeno zadržavanje jer misle da postoji krivično delo neprijavljivanje zločina. Barem jedan od sinova je morao da zna šta se dešava u kući. Nemoguće je da nije znao da mu se u dvorištu zakopavaju pare. Moje mišljenje je da postoji još jedno lice koje je učestvovalo u zločinu. Sigurno je da Džonić to nije mogao sam da uradi, imao je pomagače. Videćemo dalje, sve je sada moguće… Za sada imamo tragove koji povezuju žrtve i zločinca, a to je Džonić. Ovde je mnogo bioloških dokaza što dokazuje da ne postoji savršen zločin - rekao je forenzičar Časlav Ristić.

On tvrdi da još ne znamo da li na pištolju postoje i drugi tragovi.

- To mora da se istraži. Možda postoje dupli tragovi - dodao je on

On je dodao da je važno da forenzika utvrdi tačno vreme izvršenje zločina.

- Ono što znamo sigurno jeste da su Đokići nestali u noći između 26. i 27. septembra. Znamo da su njegovi sinovi u tom momentu imali odličan alibi. Jedan je bio u vatrogasnoj službi gde je bio čak na noćnoj smeni, a drugi sin je bio sa ekipom iz Vojske Srbije. U ovakvoj situaciji je forenzika veoma važna da utvrdi tačno vreme izvršenja zločina, a onda može da se govori ko je gde bio u tačno vreme izvršenja zločina - rekao je forenzičar.