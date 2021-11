MENJA ISKAZE I VARA ISTRAŽITELJE! Ovo su trikovi Gorana Džonića koji je na sve načine pokušao da se OPERE OD MONSTRUOZNOG ZLOČINA!

Goran Džonić (54), osumnjičen za ubistvo svog brata od tetke Gorana Đokića (57), njegove supruge Gordane (56) i ćerke Lidije, sve vreme menja iskaze i vara istražitelje.

Na sve načine pokušava da spere krivicu sa sebe. Mnogi s nestrpljenjem očekuju njegov naredni potez.

Džonić je, da podsetimo, za ubistvo Đokića prvo optužio svoje sinove Stefana i Milana. Stefan, inače pripadnik Vojske Srbije, u noći između 26. i 27. septembra ove godine, kada su likvidirani Đokići u ataru sela Moravac, bio je u Kopnenoj zoni bezbednosti. Njegov alibi je potvrđen.

Drugi Džonićev sin Milan, inače vatrogasac, kobne noći bio je u smeni na poslu, pa su istražitelji potvrdili i njegov alibi. Obojica braće pritvorena su samo dok ne budu saslušani svi u istrazi, kako ne bi uticali na svedoke.

U istoriji našeg pravosuđa nije zabeleženo da roditelj optuži dete za zločin, a bilo je slučajeva da otac ili majka preuzmu svu krivicu na sebe, kako bi pokušali da spasu dete robije. Džonićev potez, najblaže rečeno, čudan je, i u prvom momentu zbunio je čak i one koji istražuju ovaj svirepi zločin.

Osumnjičeni Džonić nije se tu zaustavio. Kad je video da mu optužbe protiv sinova nisu prošle, on je za ubistvo optužio braću Konstantina i Kostadina Miloševića, poznatije kao braća Jojke. Inspektori su ih odmah priveli i ispitali. Ispostavilo se da je njih u noći ubistva porodice Đokić snimila kamera u nihovoj kući. Obojica su, potom, prošla i poligraf, a sve vreme tvrde da ne poznaju ni ubijene Đokiće, ali ni Džonića, koji je krivicu pokušao da svali na njih. Oni su u pritvoru do okončanja istrage.

Taman kad su svi pomislili da je to kraj Džonićevih lažnih optužbi drugih ljudi, on je tada kao krivca označio izvesnog D. P. Za njim je policija raspisala poternicu, ali mnogi veruju da ni D. P. sa trostrukim ubistvom nema nikakve veze.

Kad je iscrpio optuživanje drugih ljudi, Džonić je pribegao pokušajima da izađe iz zatvora. Počeo je da plače, da ne jede, ne spava, da preti da će presuditi sebi... Da bi izazvao samilost, čak je govorio kako želi samo da mu sinovi budu dobro, iako ih je prethodno "namestio" policiji. Ni to Goranu Džoniću nije prošlo.

Javnost je u tom momentu pomislila da je on iscrpio sve mogućnosti i da će konačno početi da govori istinu o zločinu i svojoj ulozi u njemu. To se, međutim, nije dogodilo. On je nastavio da se igra sa istražiteljima i da ih "vrti ukrug".

Usledila je i njegova nesvakidašnja ponuda nagodbe, poput onih iz američkih filmova. Džonić je poručio istražiteljima da će im reći gde je sakrio ostatak novca koji je posle zločina ukrao od Đokića. Takva nagodba, naravno, nije prihvaćena.

Policija je, da podsetimo, u voćnjaku na imanju Džonićevog sina Stefana pronašla zakopane 43.000 evra uzetih iz tajnog sefa u Đokićevom spaljenom automobilu. Ukupno je, kako se pretpostavlja, bilo 100.000 evra.

Šira javnost istragu protiv Džonića prati poput španske sapunice. Svi s nestrpljenjem očekuju njegov naredni potez. Oni malo upućeniji, koji prate i Džonićeve poteze ali i konkretne dokaze, postaju zabrinuti. Na pištolju kalibra devet milimetara, nađenom u dimnjaku u kući Džonića, naime, nisu nađeni tragovi njegove DNK. Drugo oružje, kalibra 7,65 milimetara, još nije pronađeno.

Neki veruju da Džonić svojim nelogičnim potezima samo kupuje vreme za nekoga i skloni su mišljenju da on nije počinilac zločina već samo "tiper" ili neko ko je zaista bio ucenjen, piše 24sedam.

Pred policijom i istražiteljima ogroman je posao kako bi rešilu enigmu ovog monstruoznog zločina i izbegli sve poteze Gorana Džonića, koji pokušava da im oteža posao i istragu dovede u ćorsokak. Sutra bi u Višem tužilaštvu u Nišu trebalo da budu saslušane Džonićeva supruga Suzana i njegova majka Mila.

Autor: