RAGSU PRETI 46 GODINA ZATVORA: Proširena optužnica zbog smrti Srpkinje!

Henri Rags treći, igrač američkog fudbala, koji je 2. novembra izazvao saobraćajnu nesreću u Las Vegasu, u kojoj je poginula devojka srpskog porekla Tina Tintor (23), suočava se sa čak četri krivične prijave, zbog čega mu preti zatvorska kazna do 46 godina, prenose američki mediji.

Podsetimo, Rags je išao 250 kilometara na sat kada se zakucao u automobil u kom je bila Tina sa svojim psom Maksijem. Od siline udarca Tinin automobil se zapalio, a nesrećna devojka živa je izgorela zajedno sa svojim ljubimcem.

- Rags se trenutno nalazi u kućnom pritvoru, jer je klub za koji igra platio kauciju od 150.000 dolara. Posle nesreće on se teretio za izazivanje saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom i prekoračenje brzine, ali je u međuvremenu krivična prijava protiv njega proširena, tako da se on sada suočava sa četiri optužbe - piše The San i dodaje:



- Njemu će se pored gorenevadenih dela, suditi i za vožnju pod dejstvom alkohola, jer je utvrđeno da je u trenutku sudara bio pijan, kao i za posedovanje oružja, jer je u njegovom automobilu nađen napunjen pištolj. Ukoliko Ragsa osude po svim tačkama optužnice, može da dobije i 46 godina zatvora.

Mediji su preneli i da je utvrđeno da je prednji deo Ragsovog automobila udario u zadnji deo Tininog auta, što praktično znači da se otpozadi zakucao u nju, te da devojka ni najmanje nije kriva za udes.