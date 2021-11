AKCIJA GNEV U ČAČKU: Pao još jedan diler droge, policija mu u stanu našla marihuanu i ekstazi

Čačanska policija je u okviru akcije "Gnev", uhapsila S. P. (26) iz Čačka, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Sumnja se da je on, sinoć, prodao paketić sa suvom biljnom materijom nalik na marihuanu dvadesetsedmogodišnjem muškarcu iz Čačka. Policija je u njegovom stanu pronašla još 26 kesica sa oko 20 grama biljne materije nalik na marihuanu, kao i kutiju sa 19 tableta nalik na ekstazi. Osumnjičenom je, po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova, a on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Policija će protiv dvadesetsedmogodišnjaka podneti krivičnu prijavu za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

