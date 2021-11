'ODAVNO SU NARKOMANI!' Bolna sudbina devojke koja se predozirala u kući svog dečka!

Tragedija se dogodila u selu Miloševo, nadomak Negotina, u kući Dragana Ž. (35) njenog dečka.

Njih je, podsetimo, u krevetu pronašla Jelena Ž, Draganova majka, koja je, kako se navodi, uspela da probudi sina, ali ne i Maju. Pozvala je policiju, a Hitna pomoć je konstatovala smrt. Draganu je određen pritvor u trajanju do 30 dana zbog sumnje da joj je omogućio korišćenje opojnih droga.

- Nije on kriv, oni su oboje narkomani. Viđao sam je tu po Miloševu, ali su oni na drugom kraju od mene... - rekao je jedan meštanin sela u kojem živi Dragan i dodao:

- Majka mu je divna žena, a to sve se dogodilo u kući njenog oca, Draganovog dede. Tu je ta devojka i živela u zadnje vreme - prenosi Blic.

Meštani Karbulova kažu da se Maja i njena rođena sestra Sanja dugo drogiraju, ali da nikada nisu pravile probleme.

- Maja je sa ocem Slađanom dolazila kod mene pre 6, 7 godina da kupuje jabuke. Tada je sa nekim drugim momkom, ne ovim sad, terala te jabuke za Bor na pijacu i tamo su ih prodavali. Uvek je izgledala kao dobro dete... Ali se dugo već priča da su obe sestre u tome... - kaže meštanka pomenutog sela i dodaje da njenu sestru S. dugo nije videla.

Da su i Maja i S. uvučene u pakao droge ispričao je rođak ove nesrećne porodice.

- S. je isto na metadonu, kao što je bila i Maja. Obe su heroinski zavisnici. Njih dve su zajedno išle u Poljoprivrednu školu. Tada su iznajmile kuću u Negotinu, živele same i tada su i počele da se drogiraju. To odavno traje... S. je pod strogim nadzorom lekara i nije u stanju da govori. Ona ima i malo dete, ali nema muža. Staratelji detetu su njeni baba i deda, oni je čuvaju. Svi žive u jednoj kući tu u Karbulovu, ali su dobrostojeći. Otac se bavi poljoprivredom i dobro zarađuje - kaže rođak.

Navodi da su se Dragan i Maja upoznali u narkomanskom društvu.

- To je jedan povezan krug ljudi. Svi se oni znaju, zajedno se drogiraju. Ona je pokušala sebi dva puta da oduzme život do sada. Dva puta je mešala razne tablete u velikim količinama sa metadonom, ali su je lekari spasili. Ovog puta nisu uspeli. Koliko znam, pored metadona, nađene su te crvene tablete - kaže on za medije.