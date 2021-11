SAGOVORNICI PINKA OCENJUJU: Preživeli državljanin Srbije u Bugarskoj JEDINI može da da dragocene informacije o AUTOBUSU SMRTI! (VIDEO)

Jučerašnja tragedija u Bugarskoj potresla je ceo svet, kada je u autobuskoj nesreći preminulo čak 46 osoba. Od toga 12 dece, među kojima je i par blizanaca.

Ambasador Srbije u Bugarskoj Željko Jović ističe da je tokom jučerašnjeg dana nekoliko najavio da moraju da se sačekaju zvanične informacije Bugarskih organa, nakon čega je danas definitivno utvrđeno da među nastradalima nema Srba, ali da je jedan državljanin Srbije povređen, i trenutno se dobro oseća.

- Ono što je sigurno je to da su na terenu istražni organi, da je formirana radna grupa koja će na lice mesta izaći odmah nakon što se završe istražne radnje, i nadamo se da će tek tada moći da se dođe do odgovora na zagonetku kako je došlo do smrti čak 40 ljudi - priča ambasador.

Govoreći o SulejmanijU, preživelom državljaninu Srbije, Jović dodaje da je on trenutno dobro, ali će ostati na još nekoliko ispitivanja. Kako je ambasador dodao, Sulejmani je vidno potrešen, te iz tog razloga još uvek nije razgovarao o detaljima tragedije.

Damir Okanović direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja dodaje da kod ljudi sada ne treba da se javi strah i crne misli, jer kako napominje, veće su šanse da do nesreće dođe u automobili ili na motociklu, a da je javni prevoz jedan od najbezbednijih.

- Ne znam kako je sve to rekonstruisano, tragovi kočenja ne moraju da budu merilo da nije kočeno. To je veliko pitanje, da li je tahograf očuvan, ili je stradao u požaru. Ta crna kutija, koja bi mogla da postoji u autobusu bi mogla da da informacije. Šta s ekonkretno desilo, da li je ljudski faktor, greška vozača, ili nešto drugo bio kljulni faktor tek će se utvrditi - priča Okanović.

Kako je dodao, u Bugarskim medijima se pojavila informacija, da je možda problem bio i do puta, odnosno, da je signalizacija imala udela u tome da dođe do nesreće.

- Mislim da nikada do kraja nećemo saznati šta se desilo. Jedino naš čovek u bolnici, koji je bio budan može da nam da dragocene informacije - naveo je Okanović.

